Utenlandsstudent Lise (26): Vær så snill og lytt til oss!

#minvalgkampsak: studentpolitikk

Å være student skal være gøy. Man lærer om det man interesserer seg for, utvikles til sin egen person og møter venner for livet. Dette er en tid man skal se tilbake på og tenke at dette var en av livets beste perioder. Å være utenlandsstudent under en global pandemi har mildt sagt vært krevende. Jeg er selv masterstudent i Belgia, som har vært et av de landene som har vært hardest rammet i Europa. Restriksjonene her har vært ekstremt strenge over lang tid, mye strengere enn i Norge.

De aller, aller fleste studentene er like ansvarlige som andre grupper i samfunnet, og tar smittevern på det største alvor. Likevel får vi ofte skylda. Har det blitt en smitteoppblomstring er det sikkert vi som har festet og vært uansvarlige. Når ting skal stenges, er universitetene noe av det første som stenger dørene. Det er jo ikke så viktig, jeg har lest at vi studenter kan lese fra hvor som helst. Peder Kjøs har i tillegg slått fast at vi studenter ikke har fått dårligere psykisk helse under pandemien, vi har bare ‘hatt en kjedelig hverdag’.

Monica Mæland er 53 år, Bent Høie er 50. Hele Norge har vel fått med seg at Erna Solberg ble 60 i februar. Det er en stund siden de var studenter. Hva vet de om å være student i disse tider?

Under normale omstendigheter blir vi utenlandsstudenter omtalt som en ressurs – det er fantastisk at vi velger å studere i utlandet, og vi tar med oss masse kompetanse og erfaring når vi kommer tilbake. Dette er også noe regjeringen oppfordrer oss til å gjøre. Problemet er at de er skikkelig medgangssupportere – når ting går bra, blir vi heiet frem. Når ting går dårlig, er vi totalt uønsket. Både til jul og i påska ble vi strengt anmodet om ikke å komme hjem. Nå må vi i tillegg på karantenehotell hvis vi kommer hjem til Norge etter 27. mai, fordi regjeringen har skiftet taktikk fra nødvendig/ikke-nødvendig reise, til smittetrykk. Dette oppleves som urettferdig, og enda et slag i magen. At studentene må betale oppholdet selv er utfordrende for mange, og langt fra alle kan få økonomisk støtte fra foreldrene.

Studenter flest er i starten eller midten av 20-årene, og er i en sårbar fase. Vi er i prosessen med å finne ut av hva vi vil med livet, og hvem vi er. Å være student i et nytt land, under strenge restriksjoner og uten venner og familie er både tungt og ensomt. Mange kjenner få eller ingen fra før i landet de studerer i.

Å være uønsket i sitt eget hjemland på bakgrunn av at man studerer et annet sted, er ubehagelig. Jeg syns det er direkte sårende. Det er helt på trynet.

Jeg sitter mer enn gjerne i karantene og tester meg så ofte myndighetene ønsker. Vi som er bosatt i utlandet og som har levd med høye smittetrykk og restriksjoner som er langt strengere enn de i Norge, har kanskje en annen forståelse av hvor viktig smittevern er. Jeg ber ikke om at det skal være fritt frem for oss som er studenter i utlandet, alt jeg ber om er at vi blir hørt. Fram til nå har vi blitt nedprioritert, framstilt som festende smittevernsbrytere og havnet bakerst i alle køer. Informasjonen endres stadig og det er null forutsigbarhet. Vær så snill, bare lytt til oss og ta våre meninger i betraktning.

Det er bra at verdens tregeste Høyre-regjering har begynt å ta importsmitte på alvor. Nå håper jeg at vi som er studenter i utlandet kan bli tatt like alvorlig. Om ikke annet er det i hvert fall stortingsvalg til høsten.