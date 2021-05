- Det står ingenting om el-sparkesykler i Bibelen

Saken oppdateres.

Håbrekke mener det fødes for få barn her i landet. Hør hvorfor firebarnsfaren slår et slag for «baby før bachelor og bli mamma før master», hva KrF egentlig mener om selvbestemt abort - og om striden som holdt på å rive partiet hans i fillebiter.

Håbrekke blir også spurt hvilken rolle Bibelen spiller når han skal bestemme seg i politiske saker.

- Det spørsmålet får jeg altfor sjelden! Punkt nr. 1: Bibelen og en kristen tro gir deg ingen fasitsvar på politiske spørsmål.

- Det står ingenting om sykkelveier i Byåsveien der?

- Ingenting om el-sparkesykler, heller. Veldig skuffende, vi hadde kanskje trengt noen råd akkurat på det!

I den nye podkast-serien «Kampen om trønderbenken» møter Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandvik trønderske listetopper fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag. Noen av dem representerer Sør-Trøndelag valgkrets, andre Nord-Trøndelag. Her vil de svare for politikken sin, og lette på sløret slik at velgerne blir bedre kjent med dem. Hvem fortjener din stemme? Følg med!

HØR på podkasten ved å klikke på bildet øverst på denne siden, eller går inn i Omadresserts kanal der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes).

Saken ble omskrevet etter publisering for å tydeliggjøre at noen av toppkandidatene representerer Nord-Trøndelag valgkrets, andre Sør-Trøndelag.