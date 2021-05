Ny vekst i Trøndelag

Holse er på EM-tur. Da åpner Hareide for et nytt grep

Det grønne skiftet byr på nye muligheter for Trøndelag og Norge. Ressursene fra havet, elvene, jorda, skogen og fjellet gir grunnlag for bærekraftig verdiskaping og spredt bosetting i Trøndelag. Kombinert med forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse har Trøndelag unike muligheter til å være en motor i det grønne skiftet.

Grønne prosjekter står i kø i Trøndelag og resten av landet. Men tilgangen på fornybar kraft er forutsetningen for å nå våre klimamål og skape ny grønn vekst i hele landet. Uten en aktiv stat med vilje til å ta tydelige grep vil vi miste de store mulighetene. Vår tids store oppgave er å sørge for en grønn vekst som både kutter utslipp og skaper jobber. Vi vet det er mulig. Etterspørsel etter varer og tjenester som er fornybare, sirkulære og bærekraftige, skyter fart. Ikke minst i Europa, som er vårt viktigste eksportmarked. Konsekvensene for Norge er store.

Norske utslipp må ned og omstillingen av norsk økonomi må skje raskt, slik at vi både trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper grunnlag for nye, store eksportnæringer i Norge. Men denne gryende fornybarrevolusjonen krever et politisk krafttak. Vi skal ikke bare omstille landet vårt – vi skal også sørge for at alle som berøres av omstillingen er med på denne reisen inn framtida.

I åtte år har vi opplevd en regjering som har latt markedet bestemme, og som har prioritert sentralisering fremfor behovene til både vanlige folk og næringslivet som sliter. Hvis Norge skal nå klimamålene, få alle med og ta en lederrolle i fornybarframtida, trengs det en ny giv i klima og næringspolitikken. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv stat, der staten stiller krav, stiller opp, og bruker den offentlige innkjøpsmakten til å sikre konkurransekraft for bedriftene, stimulere til innovasjon og bidra til å bygge opp nye grønne verdikjeder. Teknologimiljøene, havkompetansen, et mangfoldig næringsliv og innovasjonsklyngene gjør Trøndelag godt posisjonert som en testarena og laboratorium for grønn teknologi og industri.

Det internasjonale energibyrået (IEA) la nettopp fram en tankevekkende rapport med et veikart mot nullutslipp innen 2050. Hovedpunktene i rapporten er tydelige; vi må bli bedre til å utnytte eksisterende fornybarkilder, vi må få fart på utvikling av nye fornybarteknologier, og vi må kutte ned bruken av fossil energi. Dette er ikke noe nytt. Likevel er IEAs rapport en kraftig vekker fordi den viser hvordan de trendene vi nå ser – innen teknologi, innovasjon, finans og politikk – kommer sammen og forsterker hverandre.

Dersom vi gjør det Norge kan best, å løfte i flokk, kan vi sikre norske arbeidsplasser og utvikle de klimaløsningene verden trenger. Men da trengs en mer aktiv stat som stiller krav og stiller opp. Offentlige anbud må brukes til å skape etterspørsel etter klima- og naturvennlige produkter og tjenester. Det statlige eierskapet må utøves aktivt slik at vi tar posisjoner i nye, grønne næringer som havvind, batteriproduksjon og hydrogen. Staten må sørge for risikokapital og forutsigbare rammebetingelser for store, umodne teknologiprosjekter som karbonfangst- og lagring.

I vårt nye program sier vi at vi vil nyindustrialisere Norge for en fornybar framtid. Det handler om å løfte de nye næringene der etterspørselen øker ved å bygge på kompetansen i eksisterende industri. Arbeiderpartiet har en plan med ti konkrete satsinger som skal bidra til å skape vekst i hele Trøndelag. Koblingen mellom bærekraftig ressursbruk og verdensledende kompetansemiljøer er nøkkelen til den nye veksten i Trøndelag. For å utløse vekstpotensialet trenger vi en ny, Ap-ledet regjering. Ny vekst i Trøndelag handler om å ta i bruk det beste vi har av kunnskap, ressurser og arbeidsfolk for å skape en rettferdig og bærekraftig framtid.

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Det neste tiåret skal veksten være fornybar, sirkulær og rettferdig. Gjennom konkrete satsinger viser Arbeiderpartiet hvordan vi vil bruke hele verktøykassa for å få dette til. Det handler om å ta fatt på utviklingen og styre den slik at vi kommer styrket ut av pandemien og inn gjennom det grønne skiftet med høy tillit og verdiskaping – og små forskjeller. Det krever en ny giv i norsk klima og næringspolitikk.