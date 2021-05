Sommervarme, badeplasser og boligutbygging

Vi er i en unik posisjon, og vi må sette ned foten for all ukultur

Siste helg i mai får vi nå en forsmak av sommeren og de flotte sommerdagene ved sjø og vann som Trondheim kan by på. Beboerne i den konsentrerte blokkbebyggelsen på Lilleby, Ladebyen og øvrige utbyggingsområder på Lade er heldige som har gangavstand fra boligen til de flotte friluftsområdene og badestrendene ved sjøen på Ladehalvøya. Det er behov for å utnytte denne muligheten til sol og en forfriskende dukkert når varmen blir for påtrengende i betongjungelen.

Med dette for øyet var det positivt at kommuneadministrasjonen sommeren 2020 foreslo å sette de tre badeplassene på Lade, Rotvollbukta, Korsvika og Djupvika høyt på lista over plasser som skulle prioriteres for økt kvalitet. Dessverre ble det ikke slik; badeplassene på Lade ble skjøvet ned på lista til fordel for Væresholmen, Ranheimsfjæra, Ilsvika og Brattøra.

Et sitat fra Arbeider-Avisa fra 16. juli 1946 bør uansett gi forventninger og håp om flotte sommerdager også i år: «Djupvika på Lade er for Trondheim hva Paradisbukta på Bygdøy er for Oslo – det mest populære friluftsbad der hundrevis hver dag tar en forfriskende dukkert».