VM på ski fortjener det aller beste mannskapet

Mitt VM-engasjement er motivert av dette. Et ski-VM i Trondheim gir fantastiske muligheter, for landsdelen og for nasjonen. Idrettskonkurransene om knappe fire år er en liten del av dette. Kulturopplevelser, ny kunnskap, ny virksomhet og forhåpentligvis et pent økonomisk overskudd er andre muligheter knyttet til arrangementet. Mulighetene vil komme på rekke og rad i årene frem mot VM. Og la det ikke være tvil – ski VM skal være folkelig.

Ledelsen i VM-selskapet vil være en viktig og avgjørende faktor i realiseringen. Vi er opptatt av å kunne velge blant de beste, og å sørge for at de som vil vurderes kan delta i prosessen uten bekymring for nåværende jobb.

Diskusjonen rundt offentliggjøring av søkerlister den siste uka har vært interessant. Det som ikke har vært fokusert, er intensjonen bak prinsippet. Intensjonen er at den best kvalifiserte søkeren skal få stillingen i henhold til Statsansattelovens §3. Prosessen skal være redelig, og det skal ikke tas ensidige eller usaklige hensyn.

Prinsippet med offentliggjøring av søkerlister fungerer dessverre dårlig. Etter hvert har dette også kommet fram i siste ukes debatt. Prinsippet skremmer bort gode søkere, eller fører til at kandidater trekker seg underveis. Videre viser praksis at anledningen til at kandidater unndras offentlighet, i utstrakt grad resulterer at søkerlistene ikke speiler realiteten. Hvis sju av ni søkere til stillingen som fylkesrådmann i Trøndelag ikke er navngitt, kan prinsippet umulig fungere.

Ethvert styre, uavhengig av om det er i et offentlig eller privat selskap, skal og må ha fokus på å ansette den best kvalifiserte kandidaten, og da på en redelig og ryddig måte. Hvis dette ikke skjer, gjør ikke styret jobben sin. Noe annet ville heller ikke vært med å bygge tillit til omverden.

VM-styret er bredt sammensatt av mennesker med variert erfaring. Gjennom det første halve året har jeg lært dem å kjenne som flotte og engasjerte mennesker som kun har én målsetting med sin involvering; å sørge for at VM blir en suksess. Vi er allerede godt i gang med diskusjoner rundt mulighetene; gjennom engasjement i Trøndelag generelt, engasjement blant byens 40 000 studenter og ikke minst blant barn og unge. Vi ønsker, godt hjulpet av ildsjeler, at VM som praktisk eksempel skal kunne brukes i skoleplanen med fokus på kreativitet, folkehelse, miljø og likeverd. Teknologiposisjonen i landsdelen vår gir store muligheter for VM, nye ideer og nye arbeidsplasser.

Skal vi få til alt dette, trenger vi en ledelse av ypperste kvalitet. VM-styret har lang erfaring fra lederansettelser. Vår oppfatning er at en bredt anlagt prosess med åpen anledning til å søke stillingene, kombinert med at vår rådgiver i det trønderske rekrutteringsselskapet Search House aktivt leter opp kandidater, vil være den beste garanti for at vi får til det. Prosessen er svært grundig og omfattende, med kun ett mål for øyet - å finne de best kvalifiserte kandidatene.

VM på ski i Trondheim skal og vil skape debatt. Det er like fullt lov å la seg undre når åpenhet blir definert til å være å følge et prinsipp som begrenser tilgangen av kandidater og som i praksis ikke fungerer. Det er videre lov å la seg undre når det blir konstatert at prispippene ikke fungerer, men at det likevel skal være løsningen å følge prinsippene. Det er også lov å la seg undre når sannhetsvitner rundt hvor enkelt det er å få kandidater til å søke i offentlige prosesser, ikke utfordres på det underveis i diskusjonen.

Jeg kan forsikre alle som bryr seg om VM, at VM-styret i sine lederansettelser definitivt er opptatt av at den best kvalifiserte søkeren skal få stillingen. Prosessen skal være redelig, og det skal ikke tas ensidige eller usaklige hensyn. Jeg velger også å tro at eierne har valgt oss fordi de tror at vi klarer å ivareta dette.

Vi ønsker å bli målt på åpenhet, også på dimensjoner og problemstillinger langt ut over søkerlister. Vi ser fram til det videre arbeidet med VM. Dette skal vi få til – sammen.

