Nærmiljøtiltak på de gamle lekeplassene

Jeg leste med interesse i Adresseavisen i dag at bystyret går inn for å åpne for gratis fiske i vannene i byens turområder som et tiltak for å tilrettelegge for aktivitetstilbud. Dette synes jeg er et flott tiltak og håper nabokommunene følger opp.

Men byen har også mange lekeplasser for barn i boligområdene, og særlig i de nye boligområder anlegges det flotte lekeplasser med mange fine lekeapparater. Det er flott at dette blir gjort, men hva med de gamle etablerte boligområdene? Det bor også mange barn i disse områdene som bør få tilgang til morsomme lekeplasser.

Jeg bor på Persaunet, nærmere bestemt i Lauritz Jenssens gt. Her har vi en ganske stor lekeplass som virkelig trenger en oppgradering. Jeg er for lengst pensjonist, og dette var også min lekeplass som unge. Det er forstemmende å se at lekeplassen ser nesten like kjedelig ut i dag som på 50-tallet da jeg var barn.

Mitt ønske til kommunen er at også de gamle lekeplassene blir opprustet slik at det blir et attraktiv leketilbud til barna som bor i de gamle boligområdene. Dette ville vært et godt tiltak for barn i disse koronatider.

