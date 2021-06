God dialog betaler ikke lønna. Nå er det nok!

Her får D.D.E. for første gang se sin egen pils i bryggeriet

Da var vi på'n igjen. For n'te gang. Vi er alle enige i at noe må gjøres for å få slå ned utbruddet nå. Det er det ingen tvil om, men jeg skulle likt å se en annen bransje som godtar regelmessige nedstenginger, eller kall det gjerne næringsforbud, som vi i restaurantbransjen sier.

I løpet av de siste snart 15 månedene har vi fått hverdagen vår snudd på hodet: Alt fra full nedstigning, antallsbegrensninger per bord, skjenkestopp, skjenking til kl. 22, til 24, to-meters regel, en-meters regel, kohort, ikke kohort, nærkontakt eller husstand.

De fleste av oss har tenkt at det går bra. De som beslutter har nok kontroll.

Men nå er vi lei, drita lei. Vi har gått som noen sauer, fint på rekke, for å hoppe når kommunedirektører sier hopp, og for å komme ned når kommuneoverlegen sier kom ned. Vi har, de fleste av oss, tatt ekstremt store tap, vi har brukt uendelige timer på å lage internkontroller, vaskelister, sprite berøringspunkter, dele inn ansatte i team, permittere, selv bli permittert.

Det er ikke dette vi skal holde på med, vi skal lage gode opplevelser for folk flest. Vi vil lage mat og servere god vin og øl til våre gjester. Dette får vi ikke lov til nå, igjen.

Nå etterspør vi handling av kommunen. Rettferdig handling.

Vi kan ikke alle bli skåret over samme kam. En bransjekollega sa det spot-on i en av de møtene vi hadde: «Hvis en smittet tar en taxi, skal vi stenge ned hele kollektivtilbudet da?» Dette faller på sin egen urimelighet. Når Romantica på Ranheim må slutte å servere øl, fordi det på Fire Fine har vært et utbrudd. Hvis problemet er trang uteserveringer på Solsiden, må det da gå utover uteserveringen på Lille Skansen eller Ladekaia - der det er åpen himmel og god plass mellom bordene? Vi er en regulert næring, men nå må politikere ta innover seg at det er store forskjeller mellom aktørene. Det må finnes en annen måte å gjøre dette på.

Det vi gjør nå, er brannslukking. Skal vi ha et restaurant/uteliv etter denne krisen, må løvetannen tas med roten, det har ingenting for seg å straffe aktører som har gjort alt riktige hele veien. Her må det mer oppfølging fra kommunen:

Det må bli større konsekvenser for de som ikke klarer å følge reglene, påbudene og anbefalingene. Hvorfor tør vi ikke stoppe hjemmefestene?

Hvorfor tør man ikke å gi bøter eller sanksjoner til de som bryter reglene?

Det holder ikke med en liten pekefinger til de som sender en hel by i nedstenging. Det er det samme som å stole på at ingen kjører i 100 km/t i 80 sonen. Skulle vi brukt samme logikk i trafikken ville vi ikke trengt UP på vegene.

Det er ikke bare en bransje som rammes her. Men familier, som igjen rammes med et ferskt permitteringsvarsel. Igjen må vi over på dagpenger. Men regningene forsvinner ikke, ungene har bursdag også i koronaåret. SFO-regningen er der. Joggeskoene fra i fjor er fremdeles for små.

De aller fleste i bransjen føler dette som urettferdig. Når påbudet om hjemmekontor gjentas gang på gang, og andre får muligheten til en skitur eller sykkeltur i «lunsjen».

Og hva med 20-åringen som endelig har fått sitt eget, og som har sitt første møte med arbeidslivet? Hvordan forklarer jeg at han eller hun må permitteres?

Det skal sies at dialogen mellom kommuneledelsen og restaurantbransjen har vært meget god. Morten (Wolden) og Tove (Røsstad) har vært til stede for oss og de har aldri dukket for et spørsmål.

Jeg har selv ringt dem på de mest ugunstige tidspunkter og det kommer alltid et svar og en nøye vurdering i retur. Dette vekker oppmerksomhet i de andre byene i landet, som ikke opplever en slik god dialog.

Men god dialog betaler ikke lønn, varelager og driftskostnader etter flere nedstenginger, handling må til.

Det må gå an å differensiere mer i en bransje som lider så enormt. Dugnaden er over for lengst. For oss er den påtvunget - ikke frivillig lenger.

