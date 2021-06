Vi klarer dette sammen!

Saken oppdateres.

Vi har hatt våre topper før også, men har klart oss rimelig godt takket være lojal befolkning, dyktige smittesporere og gode råd fra fagekspertise. Så har vi også i formannskapet hatt åpne debatter, stått sammen og vedtatt forskrifter i det offentlige rom. Vi har forsøkt å ha strenge nok tiltak til å holde smitte nede, samtidig som vi har prøvd å verne både folks hverdag og arbeidsliv mest mulig. Siden pandemien nådde landet har vi stort sett hatt god kontroll på smitten i Trondheim. De smitteutbruddene vi har hatt har vi klart å slå ned.

LES MER: Dette er forskriften som nå gjelder i Trondheim

Smittutbruddene de siste dagene og de påfølgende tiltakene oppleves tyngre enn de forrige rundene. Etter en lang periode med lav smitte, gjenåpning av store deler av landet og sommervær gledet vi oss til å ta del i gjenåpningen. Gledet oss til å vende tilbake til et “normalt” liv med naturlig sosial omgang, kunne invitere familie og venner på middag, ta en duggfrisk pils og spise god mat på restaurant eller gå på konsert.

Men vi må dessverre vente litt til. Årsaken er en raskt voksende smitte og at de som er utsatt for smitte har hatt for mange nærkontakter. Det gjør jobben til de som skal spore smitten uhåndterlig. Pr i dag kjenner vi til 4000 nærkontakter. Og antallet i karantene og ventekarantene er enda større. Å kontakte alle disse for å kartlegge hvem de har hatt kontakt med er en svært omfattende jobb.

Hvorfor er dette viktig? Jo, for når smittesporerne klarer å ligge i forkant og avdekker hvem som har vært i kontakt med folk som er smittet kan nærkontakten gå i karantene. Klarer man det og karantenereglene blir respekter stopper man videre smitte. Det har vi i stor grad lyktes med i Trondheim så langt, men det er blitt krevende etter de siste smitteutbruddene.

LES MER: Dette ble sagt under pressekonferansen

Derfor må vi sette inn tiltak som begrenser den såkalte mobiliteten til folk. Det vi si at vi beveger oss minst mulig rundt omkring, treffer så få som mulig, og holder avstand til hverandre. I et smittevernperpektiv er det aller beste at vi alle holder oss hjemme og ikke møter andre i det hele tatt. Det er selvfølgelig ikke praktisk mulig, og heller ikke ønskelig.

Det som er viktig nå er å få kontroll på smitten og oversikt over hvem som har vært i nærkontakt med smittede. Jo raskere vi får kontroll desto fortere kan vi delta i gjenåpningen av samfunnet. Motsatt; hvis vi ikke klarer å gjenvinne kontroll vil smitten fortsette å spre seg og vi får en lang sommer med ytterligere nedstengninger.

Fagfolka våre mistenker både villsmitte og at den indiske varianten er på ferde i byen vår. Den er veldig smittsom og første dose vaksine beskytter ikke så mye mot denne varianten. Vi har fått for få doser vaksine til Trondheim til at vi har fått vaksinert alle med underliggende sykdom og mulig alvorlig sykdomsforløp om de blir smittet. Antallet innlagte på sykehuset øker nå og de er yngre.

Antallet i karantene gjør at sentrale kritiske tjenester blir berørt og en vekst i karantenesetting kan svekke viktige sikkerhet og sentrale tjenester vi trenger daglig.

LES OGSÅ: Britannia: – Våre ansatte gråter og er fortvilt. Det må finnes andre muligheter

For å få kontroll må vi rett og slett treffe færre folk og være mest i ro. Hvert tiltak som stenges kan argumentere for at de ikke har bidratt mye til smitte. Det kan være riktig for seg, men vi må ned med aktiviteten samla. Da blir mange berørt. I de vanskelige avveiningene har formannskapet valgt å skjerme barn og unges skole og fritidsaktiviteter mest mulig. Voksne må ta støyten. Derfor bestemte vi f.eks at de under 20 kan trene i organisert idrett og på treningssenter. Restriksjonene legges på de voksne.

Skjenkestoppen er et viktig tiltak for å begrense mobiliteten. Vi vet at mye folk samlet på ett sted er risiko for smittespredning. Kombinasjonen mye folk og alkohol er enda verre fordi vi har en tendens til å glemme smittervernsreglene etter et par glass. Utbrudd fra en restaurant teller nå over 100 smittede fra en dag i mai.

Målet er rett og slett at færre skal gå ut og møtes og dermed begrense smitten. Vi legger også begrensninger på antall gjester i hjem, slik at ikke festingen bare kan flyttes dit.

Det er den samme argumentasjonen som ligger til grunn når vi begrenser idretten og kulturlivet i å gjennomføre sine arrangementer.

Men vi vet at det har en høy pris for de bransjene som er hardest rammet, og at mange arbeidstakere har det vondt. Over et år med konstant usikkerhet koster. Både for kulturaktører, næringsdrivende og ansatte.

Derfor må jeg nok en gang be alle om å ta i et felles skippertak for fellesskapet. Uansett om du er mest opptatt av å kunne gå en tur på byen, ønsker å gjenoppta normal kontakt med familie og venner, gå på konsert eller på fotballtrening. Den eneste veien dit er få ned smitten mens vi venter på flere vaksinedoser til byen. Jeg lover at vi politisk skal være tett på og sørge for at vaksinen vi får fortsetter å bli satt i overarmen til en innbygger så fort som mulig også gjennom sommeren.

Flere vaksiner er på vei, selv om vi gjerne skulle hatt flere.Om få dager har alle i risikogruppen fått sin første vaksinedose i Trondheim. Når alle med underliggende sykdommer er fullvaksinert vil risikoen for alvorlig sykdom og død være kraftig redusert. Da vil det heller ikke være nødvendig med så inngripende tiltak som vi har i dag.

Formannskapet valgt å gjøre tilpasninger og avveininger på kommunedirektørens innstilling fordi vi ville ta enda mer hensyn til barn og unge. Vi valgte også å ta ei uke av gangen. Vi lytter til innspill fra berørte og vil se på innretninger og tilpasninger når vi vurderer forskriften neste uke. Vi skal finne den mest mulig balansert og fornuftig måte å håndtere dette på. Hold ut, vi klarer dette sammen!