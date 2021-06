Her er vaksineplanen for innbyggerne i Trondheim

Saken oppdateres.

Jeg er helt fortvila. Plutselig har vi ikke fasttelefon, og Telenor kan ikke forklare hva som har skjedd. De sier at de ikke har noen som kan reparere linjen. De sier at kobberledningene skal fases ut og fiber overtar. Når vi sjekket på Telenors internett-side, ser vi at dette skjer i desember 2022. Men er det riktig at Telenor ikke har ansatte som kan reparere linjen halvannet år før den fases ut?

Naboen ved siden av har også fasttelefon, og deres virker fortsatt. Heldigvis fikk vi beskjed om at Telenor vil sende en ledning og adaptor så vi kan prøve å koble vårt snart antikke fortidsminne til internett.

Dobbel fortvilelse! Jeg trengte også å snakke med DnB i dag. Robot-chat og robot-telefonsvarer og ingen mennesker å treffe. Jeg sto i mobilen og hang over pc-en i over en og en halv time. Jeg skjønner ikke at disse store monopolene som vil ha pengene våre, er så lite serviceinnstilte.

Men heldigvis var været nydelig i dag, og sola skinte inn både på meg og på pc-en og den gamle fasttelefonen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe !