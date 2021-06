Kortinnlegg: Slutt å si «mildt sykdomsforløp»

Tiden er inne for å gi norske hytteeiere i Sverige kompensasjon for koronatap

Saken oppdateres.

Jeg skulle ønske at de som informerer om koronasituasjonen, slutter å snakke om «mildt sykdomsforløp». Det kan forlede mange til å tro at det ikke er så farlig å bli smittet hvis man bare blir "litt syk". Sjansen for at regler blir brutt, og påbud oversett, er mye større hvis man tror det ikke er så farlig. Si heller at så og så mange er smittet, eventuelt derav noen innlagt på sykehus. Vi behøver ikke vite mer, i hvert fall ikke hvor syke de som ikke er innlagt er.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !