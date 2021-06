Barn treng nærmiljøannlegg

Saken oppdateres.

Alt er ikkje som før, endring er regelen og ikkje unntaket, men alt blir ikkje til det verre slik enkelte ønskjer å framstille det.

Barn får ikkje bygge hytter i skogen, hoppbakkar i ei kvar skråning eller flåtar langt til sjøs. Dei samlast ikkje lenger på løkka og spelar fotball og dei utforskar og utfordrar ikkje naturen slik vi gjorde når vi var små. Sett i perspektiv av dagens behov for tryggleik og kontroll er det eit under at vi overlevde og verken kommunar eller foreldre tillèt slik aktivitet i våre dagar. Uorganisert aktivitet er på godt og vondt erstatta av eit rikt utval godt organiserte treningar og aktivitetar i ordna og trygge former i tilrettelagde anlegg.

Vi har idrettshallar vi berre kunne drøyme om når vi var små. Vi har kunstgrasbaner, ballbingar, skateanlegg og legg skøyteis om vinteren der ute folk bur for at spesielt barna deira skal få eit så godt tilbod som mogeleg. Både kommunane og tusenvis frivillige i lag og organisasjonar stiller opp og legg til rette for at barna skal få eit så godt fritidstilbod som mogeleg. Mange av oss skulle ynskje at alt var som før. At barn organiserte og ordna seg sjølv, vaks opp og får sunne interesser naturleg utan at vi vaksne organiserer dei «ihel». Men slik er det ikkje lenger. Tilrettelegging er på godt og vondt blitt regelen og ikkje unntaket.

Når sju idrettslag ønskjer seg eit næranlegg for ski på østsida av byen, er det fordi vi innser at vi må legge til rette forholda betre der barn bur for å få aktivisert fleire tidleg på ski. Når Trondheim skiklubb ønskjer seg ein skileik på denne sida av byen er det fordi dei ser kva skileiken i Gråkallen betyr og kor populær den er for skular, barnehagar og andre. Kapasiteten er sprengd fordi både barnehagar og skular treng eit tilrettelagt område for å kunne gjennomføre skidagar og annan uteaktivitet. Ein trakkar ikkje bakken sjølv lenger, sjølv om mange av oss nostalgiske vil kalle også det for god trening både for kropp og sjel.

Tilrettelegging og endring betyr ikkje at eit område blir øydelagt verken i eit miljøperspektiv eller for annan bruk. Det kjem sjølvsagt an på auga som ser, men heldigvis har vi system og rutinar i dag som skal sikre at ein utifrå eit objektivt perspektiv skal vege fordelar og ulemper mot kvarandre og på bakgrunn av dette ta rette avgjerder. Også den nostalgiske, aldrande skogselskaren sine interessert skal på vekta. I slike prosessar er det viktig at det er reelle «kostnadar» som blir vegd, også dei immaterielle. I slike situasjonar er det lett å la følelsane styre og påstå at noko kan ha uendelege verdi, det kan ikkje målast i kroner og øre. Men inga endring har og ein pris. Gje dei eit reelt alternativ, kor mykje er dei villige å betale for å gje eit tilsvarande tilbod ein annan plass. Det er ikkje enkelt, men heldigvis har vi politikarar til å gjere dei endelege prioriteringane på godt og vondt. For at desse prioriteringane skal bli så god som mogeleg er det viktig at dei får så god og rett informasjon som mogeleg. Det er vår plikt.

I saka om næranlegg øst er det dessverre kome fram veldig mykje «falsk» informasjon. Det er spreidd mange til dels trakasserande påstandar om oss som står bak desse planane, både om kva type folk vi er og kva våre intensjonar vi har. Og påstandar om kva dette vil bli og føre til som ikkje har rot i verkelegheita i det heile teke. På same måten som ein ser sosiale media blir brukt andre stadar for å skape ein opinion basert på «fake news». Er det ein slikt samfunnsdebatt vi vil ha?

I gamle dagar fanst det fleire hoppbakkar og tilrettelagde løyper i Estenstadmarka og vi finn mengder av spor etter annan aktivitet. Bygde på lokale initiativ og utan lange reguleringsprosessar. I dag set vi pris på dette som kulturminner og mykje av dette er det som er grunnlaget for dagens bruk av marka. Verken Estenstad eller Tømmerholt dammen hadde eksistert i dag utan desse inngrepa. Endring kan gjere vondt der og då, men den som kan og vil sjå ser og at det kan bli til det betre.

I dag har vi prosessar som skal sikre alle sine interesser og som vil skape eit anlegg som alle skal trivast i og med. Alt frå frosken, både den som bli værande i myra og den som blir til prins, til den nostalgiske drøymaren som framleis vil kunne sjå fuglmyra slik den ein gong var. Einaste vi håpar jage vekk frå dette området er nettrolla, at desse skal eksplodere i lyset frå auger som stråler over næranlegget vi kan og vil skape.»