Den «forbainna» ungdommen

Saken oppdateres.

De fester og bråker, stuper i havet der de ikke skal, de er blærete i avisa og tenker kun på seg selv. Som forelder til to av disse «forbainna» ungdommene vil jeg her si noen ord om dette. Det er sant. Alt bortsett fra det siste utsagnet. Det er nemlig det essensielle i denne lille historien om to gutter som fikk maksimal utur med den viktige ungdomsperioden i livet sitt.

De to ble innkalt til militærtjeneste i januar året etter at de var ferdige på videregående. Det i seg selv er litt kjipt da de «mister» et år i forhold til studier som de ønsker å ta. Når du er innkalt av Forsvaret, så møter du. Og det gjorde mine to ungdommer, selvsagt. De fikk et spesielt år med korona i Garden, ett år med isolasjon, nesten uten perm. Men klaget de? Nei slettes ikke. De gjorde det beste ut av året i Forsvaret, fikk nye venner og masse livslærdom med på kjøpet.

Da de ble dimittert i januar i år, startet de jobben med å forbedre mattekarakteren som betyr mye for det studiet de ønsker å ta. De laget en plan for matteeksamen som de fulgte slavisk med to-tre timer hver dag frem til eksamen i mai. I tillegg jobbet de på siden for å kunne legge seg opp penger for startkapital i livet. Så selv om de mistet ett år, brukte de tiden godt. Årsaken til å forbedre mattekarakteren, var at de konkurrerer med koronakullene som slapp eksamen og dermed fikk et høyere snitt.

17. mai er vi så glade i. Etter flere måneder med jobb og mattestudier dro ungdommene mine en tur på restaurant sammen med kohorten sin. Og jeg laster dem ikke for dette. Smitten var lav og kohorten deres var opptatt av smittevern. Vi som foreldre kunne se livsgleden lyse ut av øynene deres. Så skjedde det ubehagelige, en av dem ble smittet og dermed ble eksamen uaktuelt. Isolasjon og karantene på de nærmeste som resultat.

Verken politikere eller fylkeskommune gir mulighet til å ta opp eksamen på nytt før til høsten. Gud vet at vi har prøvd. Det betyr altså at de som tok sin tjeneste i forsvaret av Norge, de som brukte ungdomstida til å ta hensyn til eldre og sårbare, de blir nå dobbelt straffet. Jeg håper de likevel kommer inn på det studie de ønsker, men sannsynligheten er mye mindre nå.

To-tre år av ungdomstiden og den viktige studietiden er borte. Samfunnet pøser ut penger av oljefondet til restauranter og flyselskaper, mens ungdommen tar den største belastningen av alle. Tusen takk til dere to og alle dere andre ungdommer som har tatt støyten for resten av oss! Dere fortjener bedre enn dette. Håper dere likevel ikke blir bitre på samfunnet.