Er sydenturene en «menneskerett» ?

Vi står oppi to store, globale kriser. Den ene krisen vil kanskje være over om noen måneder, ettervirkningene varer noen år og er veldig alvorlige og gjennomgripende: Korona pandemi. Den andre krisen er langt verre, mer dødelig og kommer helt sikkert til å vare i mer enn hundre år, og virkningene blir verre for hvert år: global oppvarming

Flere ganger siste tiden har vi hørt folk sier de gleder seg til samfunnet åpner opp igjen etter pandemien, for da skal de reise til utlandet igjen. Også i offentligheten, kan vi høre programledere, folk fra helseforvaltningen og toppolitikere si at vi kan starte utenlandsreisene igjen så snart størstedelen av befolkningen er blitt vaksinert. Dette maset har vi hørt mange ganger i ulike kanaler. Er disse private sløseturene virkelig det første og det viktigste de kan komme på ? Det er liksom opplest og vedtatt som en «menneskerett» for nordmenn å fly til syden eller ta storbyferier i utlandet. Dette er rett og slett blitt som en «folkesykdom» !

Private flyreiser til utlandet er noe av det verste vi kan gjøre for klimaet. En flytur Oslo-Bangkok gir utslipp på 1700 kg CO2 (x 2 tur-retur) /(Aamaas, TØI/Cicero). Dette alene er mye mer enn totalt årlig utslipp av klimagasser pr person i de aller fattigste landene i verden, for eksempel Afghanistan, eller det tilsvarer cirka utslippene med 5 års kjøttforbruk for en gjennomsnitts nordmann. De private flyreisene er helt unødvendig, og er noe av det enkleste å kutte ut for å spare miljøet. Å fly er ingen menneskerett !

Når pandemien tar slutt, skal vi heller klemme hverandre, gå på kulturarrangement, restaurant, idrettsaktiviteter osv. Det er så masse andre hyggelige ting å finne på at ingen behøver sydenturene. Politikere og folk i NRK er i hvertfall de første som må slutte å prate om utenlandsturene. Slutt og bruk offentlige penger for å påvirke oss til dårlige vaner !

