Opposisjonen i Trondheim ledes av Bendik (22)

Kjersti er provosert over bæsjing i Bymarka. Her er hennes do-tips!

Helseministeren bekymret for at en del planlegger utenlandsferie

Saken oppdateres.

Fredag kveld gikk jeg en tur i nabolaget mitt. Jeg gikk fra Buran, gjennom Møllenberg, Nordtangenten og hjem via Bakklandet. Hvor mange ganger jeg hørte allsang på klassiske norske sommerhits på den runden måtte jeg gi opp å telle. Den samme betraktningen gjorde jeg meg senere i helgen, da leste jeg at politiet hadde truffet en gruppe mennesker. 200 stykker (!) på festningen som påsto at de tilhørte samme kohort.

LES OGSÅ: God dialog betaler ikke lønna. Nå er det nok!

Samtidig har kommentarfelt, Instagram-poster, Twitter og alle andre tenkelige og utenkelige sosiale medier fyrt seg opp over uttalelsene til festglade Bendik Rognes som ikke ville ture hjem til morsjan klokka 10. Mange av dem som ellers ønsket å legge igjen «laks» på byens utesteder isolerte seg ikke hjemme. De bidro til full fest over hele byen fra Korsvika i Nord til Bymarka i sør.

LES OGSÅ: Frykter skjenkestopp: – Det må være mulig å gå ut og kose seg med gutta boys

I en diskusjon med Tord Lien på Facebook demonstrerte opposisjonen hva mye av problemet med beslutningen om å stenge ned var. Geirmund Lykke (KrF) var ikke engang klar over at skjenkekontrollen kunne sanksjonere mot steder som brøt covid-19-reglene. Et samlet formannskap vedtok regler som politiet måtte skrinlegge på direkten fordi de var restriktive, og for vanskelig å håndheve.

Alt dette skjedde tilsynelatende uten kritiske spørsmål fra opposisjonen. Frp som alltid har vært utelivets venn glimret med sitt fravær, opposisjonsleder Skjøtskift var som sunket i jorden, og småbedriftenes venn Venstre var sporløst borte. Dette er spesielt når man ser på begrunnelsen for at tiltakene ble innført. Begrunnelsen var blant annet at smittesporingskapasiteten i byen var for lav, etter over et år med pandemi. Etter kjempebølgen før jul så kunne det ikke være for mye forlangt at flertallspartiene som styrer byen kunne sørge for at vi var klare for en eventuell oppblomstring?

Når resultatet av det er mange hundretalls permitteringer og potensielle tapte arbeidsplasser så burde noen kanskje stilt spørsmålet om man skulle håndhevet reglene man allerede hadde innført? Isteden ble det bred tverrpolitisk støtte til nye restriktive tiltak. Opposisjonen agerte ikke som opposisjon. Paradokset som nå har oppstått er at opposisjonslederen tilsynelatende heter Bendik (22) og ikke Ingrid Skjøtskift. For som kommunedirektøren måtte innrømme: «Bendik har noen gode poenger.» Jeg tror det ville vært uendelig mye bedre for det offentlige ordskiftet om de poengene kunne blitt fremført fra den politiske opposisjonen istedenfor gutta boys på Solsiden.

LES OGSÅ: Han har noen gode poenger

Når en allianse på seks partier nå etter nedstengingseksperimentet åpner for å åpne opp igjen så er det kanskje på sin plass å minne opposisjonen i bystyret på noe Winston Churchill sa «En drage beveger seg ikke med vinden, den beveger seg mot vinden». Skal dere lykkes som opposisjon må dere stille spørsmål, komme med alternativer, og ikke dilte etter kommunedirektøren og det politiske flertallet. Så håper jeg dette er noe vi kan diskutere over et glass vin når restaurantene åpner igjen.

For alle som tok samme runden som meg i nabolaget på fredag, ville innsett at tiltakene som formannskapet vedtok sist uke, kan sammenlignes med å selge bilen for å få råd til bensin. Løsningen på problemet bidrar til problemet bare blir større.

PS: I mai kunne man kjøpe speketallerken som besto av noen biter morrpølse. Så dere kan gjerne gå inn for å skrote spiseplikten i samme slengen.

LES OGSÅ: – Vi kan ikke fortsette med dette i ei uke til

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !