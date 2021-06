Viktig å huske i sommer

Viktig at vi får vite hvem som vil jobbe for fellesskapet

Hvorfor stresse så mye over at man ikke lykkes 100 prosent i alt? Nå som sommerferien nærmer seg for min del og ti år med skolegang avsluttes, har jeg jo litt av noen år å tenke tilbake på! Hvorfor bruke masse tid og energi på å fortelle meg selv det jeg burde gjort annerledes? For ble det slik jeg trodde det skulle bli? Nei. Nei, så absolutt ikke, men går livet videre? Ja. Det kan være utrolig tøft og nesten litt vondt å se «alle» andre klare «alt». (Ingen klarer alt, og «alle» kan i noen tilfeller være bare én).

Ikke fordi man ikke unner de det, men fordi du vet du ikke er på det nivået eller på den plassen selv. Kanskje du kunne ha vært der om ting ble som du håpet? Om du bare hadde jobbet litt hardere, eller ikke latt deg distrahere så lett. Hvorfor skal vi gruble på det egentlig? Selv om det er blytungt å løfte hodet og se fremover, er det verdt det til slutt. Det å la vonde tanker som bryter deg ned gå, er en tjeneste du vil takke deg selv for om noen år. Den mørke tunnelen blir enda lengre for hvert minutt man ikke bruker på å snu, og lyset føles lenger unna. Hullet blir dypere og veien ut av mørket blir tyngre å gå.

Det vil alltid være noe andre som kan gjøre bedre enn deg, men tenk på alt du kan og har fått til. Det du liker å gjøre, det du føler mestring i. Det å ikke lykkes 100 prosent i alt tror jeg er en del av livet og oss mennesker. Vi trenger hverandre nettopp fordi vi har forskjellige felt hvor vi er gode. Bruk dine felt for alt de er verd! De trengs.

Hvor vil jeg med dette? Jo, jeg spør: Hvorfor stresse så mye? Hvorfor stresse så mye over at andre klarer «alt»? Trekk pusten, og tenk: Hva har jeg virkelig lyst til, sånn egentlig? Jeg anbefaler deg å nyte sommeren og fokuser på det som gir DEG mestring og mening. Lev det livet du ønsker. God sommer!

