Utvelgelse av ledere til ski-VM og mediers åpenhetshetskrav

Adresseavisen har vært en klar målbærer for full publisering og åpenhet om hvem som er aktuelle kandidater for å bli leder av ski-VM.

Lederen for et ski-VM er som en prosjektleder. Et tidsbegrenset prosjekt, med definert budsjett og tidsleveranser, og et prosjekt som skal avsluttes på en ryddig måte etter at medaljene er utdelt og tilskuerne er reist heim.

Men Adresseavisen mener det burde vært åpenhet om hvem som er kandidater. Det er vanskelig å se hvordan en fornuftig debatt om enkeltpersoner i praksis skulle gjennomføres. Bortsett fra hundrevis kommentarer med debatt i Adresseavisen, med stort engasjement av sosiale mediers subjektive synsing og skråsikre konklusjoner. Selv Adresseavisens sportskommentator har vel ikke særlig god kompetanse for å vurdere prosjektledere – det er tross alt ikke landslagstrenere vi snakker om her.

Dette er ikke en god prosess for å finne en god prosjektleder. Kanskje for å finne en person med store ambisjoner om å være en offentlig person og veldig mye i medier, gjerne for å bygge seg opp for enda større offentlige eller medieeksponerte roller etter ski-VM. Men de er sjelden gode prosjektledere.

Fra mitt ståsted er jeg mye mer bekymret for at det ikke er offentlige søkerlister og diskusjoner over hvem som er kandidater for redaktørkrakkene i Adresseavisen og andre større medier. Redaktørene er premissleverandører for offentlig debatt for hele landsdelen i mange år fremover, enten det er sjefsredaktøren, politisk redaktør eller sportskommentar.

Kanskje burde mediene forlange den samme åpenhetskulturen av seg selv som de forventer av andre. Spesielt i forhold til faktisk den makt- og påvirkningskraften de har? Ikke har jeg sett noen lister fra medier når det vurderes nye redaktører, det blir som regel en melding fra styret i mediehuset eller fra en konsernsjef/sjefsredaktør om hvem som er ansatt som redaktør.

Skal vi som samfunnsinteresserte personer slå oss til tåls med at et styre i et mediekonsern har nok vidsyn og riktig fokus på sin samfunnsbyggende rolle, og ikke bare regnearksfokus for å garantere solide nok overskudd for medieeierne? Påvirkning i samfunnsdebatten er vel hele grunnen til at redaktørene skriver lederartikler og mange kommentarer. Når har vi noen gang fått innsyn i hvor god prosessene er for å utnevne disse betydelige samfunnsaktørene – i hvert fall betydelig mer samfunnsaktører enn en leder av et skimesterskap?

