De som jobber i restaurantbransjen, er også mennesker

Saken oppdateres.

Leser i dagens Adressa et innlegg fra en frustrert mor som er bekymret for sitt barns skolestart til høsten, og er noe forbannet på Trondheim kommune for at de etter hennes perspektiv prioriterer alkohol foran avslutninger i barnehage og inn-skoling. Ut fra mitt ståsted med mange års erfaring fra hotell- og restaurantbransjen og som skoleleder, synes jeg dette blir navlebeskuende.

For det første, de som jobber i hotell- og restaurantbransjen er også mennesker, foreldre, studenter og godt voksne. Disse foreldrene trenger en inntekt, slik at de kan ha råd både til å gi sine barn ferie og nye klær til skolestart. Arbeidsledighetstrygd er ingen gullgruve, kun en inntektssikring.

For det andre, lærere og skoleledere har hatt et i overkant heftig år. De har stått på for å drive en forsvarlig pedagogisk undervisning og gi elever omsorg og god oppfølging innenfor smittevernets rammer. Den ene dagen er en klasse i karantene og neste dag en annen. Dette fører til mye ekstraarbeid og uforutsigbarhet, og jeg synes at vi skal bøye oss i støvet for den endringskompetansen og jobben lærerne har fremvist siden 12 mars 2020.

Avslutningsvis vil jeg si at barn er utrolig tilpasningsdyktige. Det viktigste er at vi som foreldre skaper trygge rammer for dem, slik at de går inn i det ukjente med trygghet og stoler på at det blir bra. Jeg vet at overganger kan være krevende for barn og ungdom, men de aller fleste håndterer dette veldig bra. Foresatt kan i visse tilfeller ha større utfordring med overganger enn barna. Og jeg er 100 prosent sikker på at Trondheim kommune og andre skoleeiere tar høyde for at det til høsten, når pandemien er på retur, planlegger for at det må brukes ekstra tid på å skape trygge og gode rammer for en fin skolestart. Men vi må aldri glemme at det er mennesker de som jobber i hotell og restaurant også.