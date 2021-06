- Skjønner at vi måtte stenge. Skjønner ingenting av at vi ikke får åpne opp

Jeg leste i dagens Adressa at det nå planlegges en ny badeplass ytterst på den kunstige øya ved Grilstad, dette for å kunne fjerne badebråk fra kanalkanten og flytte ungdommen til et område der de er til mindre sjenanse for eldre naboer.

Jeg gikk meg en tur forbi Grilstad i går, og foruten å nyte synet og lydene av badeglede, la jeg også merke til noen andre som nok blir fordrevet. Det er noen titalls terner – både makrellterner og rødnebbterner – som i år hekker ytterst på den kunstige øya og langs kantene av byggeplassen helt fram mot promenaden. De har hekket på denne kunstige øya i år ettersom voksende menneskelig befolkningspress har skviset dem bort fra holmer og fjæresteiner langs Ladestien nærmere byen.

Blant annet var det et rødnebbternepar som hadde bygd reiret sitt i ytterkanten av arbeidsparkeringa på byggeplassen, bak noen steinhauger og stabler med byggematerialer. Men så kom det noen arbeidere, hektet på grabben som lå der, og satte i gang med å tømme et hengerlass med grus. Stakkars terna fløy opp fra reiret og skrek og truet det hun maktet, men bildet viser hvor ujevn den maktkampen var. Heldigvis ble grusen dumpet et par meter unna reiret – denne gangen i alle fall. Men man må jo lure på hvordan det går gjennom resten av hekkesesongen.

Og man må lure på hvordan det går med de øvrige ternene, og hvor de vil finne hekkeplasser når de skvises bort herfra etter hvert som området blir ferdig utbygd etter menneskemaktas syn. Men det er kanskje meninga at terner og måker skal fordrives. Om man ikke tåler å høre barns gledesskrik og plask de få varme sommerdagene vi får her i Trøndelag, så tåler man kanskje ikke andre sommerlyder heller. Og det har jeg vondt for å forstå. Hvorfor skal vi absolutt ha det så dødsstille rundt oss? Vi havner jo alle sammen tidsnok på en stille kirkegård, og da er vel stillheten evig nok?

