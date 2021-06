Trues med søksmål - åpner for nye skjenkeregler til uka

Lørdag kunne vi lese om Amal Abdinur i Adressa. For ei fantastisk ung dame, født og oppvokst på Mortensrud i Oslo med somalisk mor, nå NTH-student og «ækt lamonitt» på tredje året. Dessuten trønderpatriot som har tenkt å bli her etter studiene.

Vi er sannsynligvis uenig om det meste politisk, det spiller ingen rolle. Heller ikke hvilken religion eller livssyn hun har. For meg er hun det beste bevis for hvor positivt det kan være med innvandring til Norge. Hennes mor fortalte henne at hun var norsk, født i Norge. Hun skulle ikke kalle seg somalier. Som hennes venner sier, Amal er mer norsk enn noen av oss.

Noen dager før Sian demonstrerer på Torvet, vend dem ryggen, vil jeg si at Amal overbeviser meg om at god integrering av innvandrere kan bidra til at vi trege trøndere blir mer utadvendt, engasjert og dristig i vår væremåte. Det trengs.

Heia Amal. Jeg blir glad av din livsglede og optimisme. Som du har beholdt på tross av sorger og motgang. Der har mange unge noe å hente. Det er alt for mye problemfokus blant bortskjemt norsk ungdom. Amal lærer oss å ta tak selv når motgang kommer. Og hun fjerner forhåpentligvis noen fordommer hos oss eldre.

