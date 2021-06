Erna, jeg har et spørsmål. Hvem skal jobb for oss?

Saken oppdateres.

Det blir norgesferie i år også. Vi i Namsskogan Familiepark & Hotell har gjort alt for å være klar til å ta imot mange gjester i sommer. Vi ønsker at alle får en fin feriedag hos oss. Men om det blir? Det vet jeg ikke. For vi sliter. Ikke fordi folk ikke kommer, ikke fordi vi ikke har bookinger – tvert imot. Vi sliter fordi vi mangler fagfolk.

Vi har hatt annonser ute siden februar for å få tak i nok sommeransatte. Vi er en typisk sesongbedrift med få helårsansatte. I konkrete tall: Vi går fra 16 ansatte på vinteren til 100 ansatte på sommeren. De fleste av de er norsk ungdom. De står på år etter år og hjelper oss å levere en god opplevelse. Og de stiller også i år. Men noen mangler. Kokker og renholdere.

I mange år har vi brukt renholdere fra Polen. Det gikk fint, til og med i fjor, hvor eneste aberet var at de måtte i karantene. Men i år? Nei da. Grensa er stengt. Og kokker? Jeg har ikke fått tak i en eneste en som bor i Norge. Faglærte kokker har vært mangelvare i Norge i flere år. Hvorfor? Fordi vi i reiselivet jobber, når du har fri.

Vi jobber på lørdagskveld når du skal ut og kose deg. Vi jobber i juli når du skal ha tre uker ferie. Vi jobber julaften fordi du skal slippe å lage mat hjemme. Vi jobber når du har bursdag for det er stas å feire på restaurant. Vi jobber alltid, når du har fri. Og vi gjør det med glede og et smil. Vi jobber lange dager, får lite lønn og prioriterer bort venner og familie. Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger fra gjester og enda mer når vi ser at de kommer igjen. Det er derfor vi jobber i reiselivet.

I år står vi foran et tøft valg, enten får vi kokker og renholdere over grensa, ellers så må vi redusere tilbudet vårt. Så enkelt er det. Hva det betyr for en sesongbedrift som har 12 uker for å få inn en årsomsetning, kan vel alle forestille seg. Ja, jeg har søkt om unntak fra innreiserestriksjonene. Men Sjøfartsdirektoratet syntes ikke at det var kritisk nok å ikke servere mat.

Nå lurer jeg på en ting, Erna: når alle skal på Norgesferie i år: Hvem skal jobbe? For vi som har stått på og prøvd alt, vi klarer snart ikke mer. Hvem skal lage mat til de svenske arbeiderne som bor på hotellet vårt i dag for å bygge jernbane? En kokk kan det ikke være, for han er ikke viktig nok og slipper ikke over grensa. Kanskje du har ledig tid?