Linda H. Helleland: - Sp har satt folk opp mot hverandre

For ei fantastisk ung dame!

Alle skal på norgesferie, hvem skal jobbe for oss?

Saken oppdateres.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) kjemper for å beholde jobben før høstens stortingsvalg. I podkasten «Kampen om trønderbenken» blir hun utfordret på regjeringens reformer, formueskatt og arveavgift. Hva kan vi vente oss dersom Høyre får fire nye år ved makten? Og hvordan vil de utjevne de sosiale forskjellene i storbyene?

HØR på podkasten ved å klikke på bildet øverst på denne siden, eller gå inn i Omadresserts kanal der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes)

Hør hva Helleland mener om Senterpartiet, hva hun mener er en av våre tids største utfordringer og hvorfor Høyre legger vekk tanken om å slå sammen kommuner med tvang.

I Adresseavisens podkast-serie «Kampen om trønderbenken» møter du trønderske listetopper fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag. Noen av dem representerer Sør-Trøndelag valgkrets, andre Nord-Trøndelag. Her vil de svare for politikken sin, og lette på sløret slik at velgerne blir bedre kjent med dem. Hvem fortjener din stemme? Følg med!

Hør tidligere episoder her:

Ingvild Kjerkol (Ap):

Hege Bae Nyholt (Rødt):

Ask Ibsen Lindal (MDG):

Øyvind Håbrekke (KrF):