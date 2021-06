Jenter favoriseres i norsk skole!

Her reises en vindturbin på et nytt sted i Trøndelag

Saken oppdateres.

Mange mener at kvinner blir undertrykt i arbeidslivet, men på skolen derimot, der er det mange gutter som føler seg urettferdig behandlet. Jeg har snakket med mange gutter og jenter om dette, selv om jenter bare begynner å prate om at kvinner får lavere lønn enn menn. Nærmest alle guttene jeg har snakket med, kommer på minst én hendelse (de fleste ganske mange flere) som viser til at lærere og voksne dømmer og gir mer straff til gutter, og gir jentene flere rettigheter.

LES OGSÅ: Jentene lider, gutta taper: Nå er det på tide å heie mer på gutta!

Med denne teksten prøver jeg ikke å sette lærere og andre voksne i et dårlig lys, men jeg vil gjøre dere lesere oppmerksomme på problemet. Vi må få en slutt på forskjellsbehandling mellom gutter og jenter på skolen!

Dette er noen av hendelsene flere gutter har fortalt om. Jeg har endret litt på historiene for at ingen skal kjenne seg igjen:

En gang da jeg og ei jente satt i en skoletime, mente hun at en penn var min. Vi dyttet pennen frem og tilbake. Det endte med at læreren sa at nå var hun lei av dette tullet, og skrev en anmerkning på MEG, gutten, og ikke jenta som hadde gjort nøyaktig det samme.

LES OGSÅ: Erlend (15): Vi vil ikke ha gjerde på Grilstad

I en periode hadde vi elevstyrt gym. Jentegruppa fikk styre lengre enn guttegruppa, uten at jeg forstår hvorfor.

En gang kom jeg og mine kompiser litt for sent til timen. De andre hadde ikke rukket å sette seg enda, men vi ble kjeftet huden full. Det syntes jeg var merkelig, både fordi jeg sjekket klokka som viste at vi var to minutter for sene, men også fordi flere jenter nesten kom for sent annenhver dag. Likevel ble det skrevet opp en anmerkning på oss alle om at vi kom hele ti minutter for sent.

Da vi gikk i 7. klasse, var det en regel om at vi fikk anmerkning hvis vi kom etter at ytterdøren var lukket. En gang da jeg var på vei til skolen, så jeg at døren fortsatt var åpen. En lærer holdt opp døren, og ei jente gikk et lite stykke foran meg. Da jenta hadde gått inn, lukket læreren døren, selv om det bare kort tid til jeg ville vært inne. På grunn av det fikk jeg anmerkning for å komme for sent.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe !

Man kan jo kanskje si at det bare er tilfeldigheter at dette alltid har gått imot gutter, men når det er så mange tilfeller, så er ikke det en god nok forklaring til at jeg kan si meg enig.

Jeg har hørt historie etter historie om at jenter (på skolen) har mer rettigheter og får lov til mer enn gutter. Jenter som sitter med telefonen mens læreren later som han/hun ikke ser det. Jenter som får dra på grupperom, men gutter ikke, jenter som setter seg med venninnene sine uten å spørre, mens gutter ikke får det. Gutter som snakker og får anmerkning uten advarsel, samtidig som jenter snakker, men at læreren slenger seg med.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Når man tar opp tema som dette, her snakker jeg fra egen erfaring, er ofte den man prøver å overbevise, fast bestemt på at gutter får mer anmerkninger fordi de finner på mer tull.

Det er flere gutter som dropper ut av skolen, damer tar oftere høyere utdanning, osv. Læreplanen er også nærmest lagt opp for jenter. De fleste gutter er naturlig mere rastløs, mens jenter ofte tåler bedre å sitte i ro. Derfor er det lettere for jenter å holde seg rolig og konsentrere seg. Det er likevel viktig å nevne at ikke ALLE gutter og jenter er så stereotypiske som jeg akkurat har forklart.