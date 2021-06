Derfor lever fotballpresidenten godt med boikott av Qatar-VM

Vil du skape et godt forhold til lederen din? Seks tips som hjelper deg å lykkes

Høyhus på to av kommunens flotteste områder

Nytt forslag kan snu opp ned på planene for forskningssenteret i Trondheim

Denne aldersgruppa er mye mer bekymret for dyrene vi spiser

Sluppen bru åpnet for trafikk igjen torsdag

Fremmer forslag for å hjelpe prostituerte

Høyhus på to av kommunens flotteste områder

Høyre-topper: Altfor mange eldre utsettes for vold. Det er viktig å si ifra!

Over 50 smittet av deltavarianten i Færder – kommunen har god oversikt

Nå lanseres koronapass for arrangementer

Saken oppdateres.

Skal Norge boikotte fotball-VM i Qatar eller ikke? Det spørsmålet avgjøres søndag på det ekstraordinære fotballtinget. For NNF-president Terje Svendsen er svaret nei, og her forteller han hvorfor.

Dermed er han på kant med både supportere og flere klubber i Norge som mener boikott er det eneste rette. Blant annet på grunn av menneskerettighetsspørsmål og forholdene til arbeiderne på VM-anleggene.

Også én av to nordmenn er for boikott, deriblant kulturkommentator Terje Eidsvåg og til dels politisk redaktør Siv Sandvik.

LES OGSÅ: NFF vil ikke ha Qatar-boikott etter rapport: RBK er krystallklare

I podkasten slår Terje Svendsen også tilbake – og svarer på påstander – om at klubber som er for boikott utsettes for press av kretser og forbund.

Om han fortsetter som president er han usikker på, og det samme er han på om det blir noe julekort til kulturminister Abid Raja.

– Hvis ikke breddeidretten åpner nå, da blir det utrolig krevende, sier Svendsen, som i stedet lar fornavn-bror Terje Eidsvåg si ordet sivil ulydighet.

Der får du også høre karakteristikkene han får fra folk han ikke kjenner.

HØR på podkasten ved å klikke på bildet – eller gå inn der du vanligvis lytter til podkast for å høre og abonnere (f.eks. Acast, Spotify, iTunes)