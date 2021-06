Opprop for studenter i dagligvaren

Saken oppdateres.

Hvorfor er ikke butikkmedarbeidere relatert til koronasituasjonen, ifølge Lånekassen?

Lånekassen skriver på sine sider at «om du har hatt arbeid relatert til koronasituasjonen, kan du sende oss dokumentasjon på arbeid og inntekt dersom du hat tjent over inntektsgrensene».

Altså, om man som student har tjent over inntektsgrensene på 188 509 i 2020, så kan man søke til Lånekassen for å få omgjort mer av studielånet til stipend. Men dette er kun hvis du har:

1. jobbet i helse- omsorgssektoren

2. du har blitt beordret til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret

3. du er politistudent som har meldt deg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid

Hva med oss studenter som jobber i dagligvare som også har stått på første rekke i kampen mot korona. Vi som har stått med munnbind i flere timer og lempet varer inn i hyllene slik at andre skal kunne leve gjennom pandemien. Vi som har måtte holde 1-2 meter avstand til kundene. Vi som har gått på jobb med et smil om munnen hver dag i over ett år, vasket alle håndtak og kurver/vogner i butikken tre ganger om dagen for å unngå at folk skal bli smittet – vi blir ikke inkludert i denne listen.

Jeg blir provosert.

Jeg skal altså bli straffet for å ha stilt opp på jobb mer enn jeg noen gang har gjort tidligere.

Og grunnen?

Jo en nasjonal pandemi som er spesielt avhengig av at dagligvarebutikker er åpne og at det er varer i hyllene.

Jeg har stilt på jobb mer enn jeg burde, og nå må jeg betale tilbake dette med mer studielån.

Jeg tenker ofte tilbake til mars 2020 når jeg sto i kassa i den verste «hamstringen» av varer jeg har sett noensinne. Ikke kom å fortell meg at butikkmedarbeidere ikke er et koronarelatert yrke.

