Skolebiblioteket – fristed og hjerte i skolen

Døra står åpen, for deg. Det er ditt rom, ditt fristed. Her kan du bare være. Være deg, eller den du vil. Alene eller sammen. Alene sammen. Mellom bokhyller som danner kroker og hjørner, kan du finne ditt eget trygge rom i rommet. Her kan du slappe av. Du kan koble på og logge ut. Oppdage nye ting, gjenoppdage gamle. Du kan tenke, drømme, fantasere. Finne opp ting, finne ut ting. Her kan du søke og reflektere, bli inspirert og inspirere. Her kan du vise omsorg og dele og smile. Skolebiblioteket er et sted å begynne og et sted å fullføre.

Mellom hyllene kan du studere, tenke, filosofere. Leve deg inn i andre steder, tider og mennesker. Her er det fritt for vurdering, krav, forventninger, agenda. Lav terskel, høyt under taket.

Skolebibliotek er så mye mer enn bibliotek. Det er en felles arena for hele skolesamfunnet. Karriereveiledning og livscoaching. Forfatterbesøk. Teater. Utstillinger, vernissager. VM på storskjerm. Film og popcorn. Delte leseopplevelser. Delte livserfaringer. Speakers corner. Skrivekurs. Leksehjelp. Samtalegrupper. Hybelboertreff. Pizzakveld. Byttedag. Gratis kondomer. Quiz. Verdensdag for psykisk helse. Operasjon dagsverk. Elevråd. Kreativt verksted. Bokbretting og julestjerneklipping. Brettspill og gaming. Latter og fjas. Tårer og trøst.

Et skolebibliotek kan, og skal, være hjertet i skolen. Med romslig budsjett, god bemanning og rett beliggenhet er skolebibliotekets muligheter uendelige. En verktøykasse i kampen mot utenforskap, såvel sosialt som faglig. En arena som bidrar til økt tilstedeværelse og fullføring, mindre fravær og frafall. En veiviser i jungelen av fake news og konspirasjonsteorier, tvilsomme kilder og avsendere med et urent motiv. Et sted å finne hjelp, ressurser, livbøyer for faglig overlevelse. En arena skapt for inkludering, følelse av tilhørighet, av å være helt ok akkurat som du er.

En skolebibliotekar dømmer ikke, gir ikke karakterer. Hun ser, lytter, veileder, oppmuntrer, støtter. Forstår at ord kan oppleves som fienden. Finner den rette boka for deg som tror du hater å lese. Skolebibliotekaren kan for noen bli en venn, en voksen når andre voksne svikter, en som står utenfor lokalet når du får angstanfall under muntlig eksamen, ser deg gjennom glasset, holder blikket ditt til du er rolig. Deler gleden når du mestrer, vinner, tåler mer enn sist. En som hjelper med å finne vei i vellinga, og lys i tunellen. En los på havet, som holder deg flytende. En livredder når tilværelsen herjer i stormtak.

