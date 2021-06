BOA-bruker: Jeg lar meg stadig forbause og provosere

Saken oppdateres.

Jeg er 30 år og har Asperger syndrom. Jeg bor i Sameiet UVAS på Tiller i Trondheim, en privat bolig tilknyttet Kattem BOA. BOA står for bo- og aktivitetstilbud. Her på Kattem ligger vi fint plassert ved siden av en kommunal bolig for mennesker med autisme og sammenfallende diagnoser. Her finner man også en såkalt base med en stab bestående av personell, som bistår beboerne i begge boligene.

I flere saker og innlegg har Adresseavisen avdekket svært kritikkverdige forhold i BOA-sektoren. Også nåværende og tidligere ansatte har hevet stemmen om forholdene. Det beskrives også at pårørende oppfattes som brysomme, der de i sine roller jobber for å ivareta sine kjæres ytterste behov.

Hvorfor ropes det høyt om situasjonen i BOA? Jeg og alle andre som lever med ulike funksjonsvariasjoner og/eller utviklingshemming, har i ulik grad behov for tilrettelagt bistand i hverdagen. Gjennom BOA skal dette i utgangspunktet ivaretas, gjennom avtaler og etablering av bo-enheter i alle bydeler. En tidligere reform vedtok å avslutte praksisen med store institusjoner og i stedet bygge klassiske boliger med nærliggende baser, for å gi oss et så normalt liv som mulig i det ordinære samfunnet.

Men – det er et stort «men» her – i realiteten har lite forandret seg. I all hovedsak opplever vi fortsatt at friheten ofres for å ivareta økonomiske hensyn.

LES OGSÅ: Blir deprimert av å besøke sønnen i Boa: - Han er innestengt. Jeg mener det ikke er et verdig liv

Slik jeg ser det, er dette kjernen av problemet: Manglende finansiering fører til at den viktigste delen av BOA blir skadelidende, nemlig bemanning. Enhver som jobber i et firma eller organisasjon, vet hvor viktig en fulltallig og kompetent stab er for å kunne drifte forsvarlig. Her i Trondheim har det blitt ropt varsku om bemanningssituasjonen i BOA med flere mange ganger. Senest ut er ordfører Rita Ottervik i en artikkel i Adresseavisen nå nylig.

Jeg kunne ikke vært mer enig med Ottervik. Det som er så utrolig trist er at det er kommunen selv som sitter med løsningen. Og der egentlig like enkelt som det er åpenbart: Etablere flere, hele stillinger i BOA som sørger for fullgod bemanning.

Det er også et annet perspektiv her: Jo færre hender på flere oppgaver – jo mer stress på de enkelte ansatte – som igjen vil føre til høyere sykefravær i helse- og velferdssektoren. Det er naturlig nok skremmende at de politiske og administrative kreftene i kommunen ikke ser dette perspektivet. Men det er mulig de ikke ser det fordi de i sine respektive jobber ikke opplever den samme arbeidsbelastningen som helsefagarbeidere opplever til daglig.

En klok dame sa til meg en gang at de som sitter med pengene, burde jobbe eller bo på et sykehjem eller BOA for å få det riktige perspektivet. Den støtter jeg fullt ut. Men jeg tror dessverre ikke vi får hverken politikere eller direktører/rådmenn til å frivillig prøve seg som vernepleier i en drøy måned.

LES OGSÅ: Pårørende skal ha blitt bedt av kommunalt ansatte om å ikke uttale seg i media

Jeg er selv medlem i Trondheim Høyre, og lar meg stadig forbause og lett provosere over hvordan det sosialistiske flertallet bagatelliserer situasjonen i Trondheim BOA. «Alle skal med.» Ett kjent utrykk? Jeg har fått denne frasen langt opp i halsen. Ap og deres allierte lever virkelig ikke opp til ryktet sitt som sosialdemokratiske partier med solidaritet som fremskutt verdi.

For sånn som BOA-situasjonen er, så er ikke det ett tegn på god sosialistisk politikk. Det er ett hån, det er uverdig og en svikt uten grenser fra Ap og koalisjonspartiene i bystyret.

Jeg har en klar beskjed til kommunedirektøren, ordfører og flertallet i bystyret og formannskapet: Helse- og Velferdsbudsjettet må styrkes drastisk for å sikre at BOA får levert kvalitetstjenester. Vi er også mennesker og har rett til og fortjener å leve fullverdige liv på lik linje med funksjonsfriske mennesker.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !