Selges det flere parkeringsplasser enn det finnes?

Jeg sliter ofte med å finne ledig parkeringsplass i sone 12 på Kalvskinnet, selv om jeg har betalt for plass. Situasjonen har forverret seg. Mange får bøter. Både de som tilhører sonen, og andre som ikke er kjent med systemet. Tidligere hadde vi oblater i frontruta. De var til synlig hjelp for alle. Jeg ble mange ganger spurt av bilister om parkeringsordningen når de så oblaten. Og hvorfor blir ikke plassene markert med innramming?

Vegkryssene har heller ikke merker. Mange eldre huseiere bor ved sonen. Vi betaler høy eiendomsskatt, og i tillegg parkeringsavgift. Frustrerende når jeg ble ilagt bot for plassering nært et kryss. Jeg gikk tilbake etter kort tid, men da var dessverre boten notert. Jeg kjørte deretter til landstedet mitt. Da jeg kom tilbake etter noen dager, var det på nytt ikke en ledig parkeringsplass i sonen. Selges det flere plasser enn inntegnet? Jeg har benyttet sonen i over tretti år, men har aldri opplevd at det er verre enn nå. Lite bil- og aldersvennlig.

