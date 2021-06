Arbeidsklær i helsesektoren i Trondheim

Saken oppdateres.

#minvalgkampsak: rettferdig handel

Har barnehender sydd klærne jeg bruker på jobb i helsesektoren i Trondheim? Denne uken kom Oslo kommune med en gladnyhet om at helsearbeiderne i kommunen får arbeidsklær som er Fairtrade-merket. Dette er et steg i riktig retning for helsesektoren i Norge og viktig for verdens bomullsbønder. Bomullsproduksjon har utfordringer som tvangs- og barnearbeid, i tillegg til store klimaavtrykk med høyt forbruk av vann og sprøytemidler. Fairtrade-sertifisert bomull sikrer gode arbeidsvilkår og rettigheter for arbeiderne, samt tar vare på miljøet.

På sine nettsider skriver Trondheim kommune at de jobber for å bli en enda mer bærekraftig kommune. Det brukes mye arbeidsklær i helsesektoren og ved å bytte til Fairtrade-sertifisert bomull kan Trondheim bli mer bærekraftig, og ta ansvar for arbeidsforholdene til de som produserer klærne vi bruker.

Norges første offentlige aktør i helsesektoren med Fairtrade-arbeidstøy ble Oslo kommune, blir Trondheim nummer to? Jeg håper Trondheim følger etter sånn at jeg også kan bruke Fairtrade-sertifiserte klær på jobb.

