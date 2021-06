Sivert Bjørnstad: - Klett-krysset er blitt livsfarlig

Legestudent Hedda: Oslo var først ute med dette, blir Trondheim nummer to?

Saken oppdateres.

I podkasten «Kampen om trønderbenken» blir Frps Sivert Bjørnstad utfordret av politisk redaktør Siv Sandvik på klimapolitikken, Frps strategi før valget og skattepolitikken. Hør også hva han mener om begrepet «nasjonalkonservativ», hvorfor han mener symbolpolitikk preger klimadebatten og hva som var hans viktigste motivasjon for å gå inn i politikken.

Vil partiet hans kreve at Erna Solberg kaster småpartiene til fordel for samarbeid med Frp? Hvis han måtte velge, hvem velger han av Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap)? Og hva skal han gjøre med de dårlige meningsmålingene?

- Vi må være tydeligere framover og snakke om vårt politiske prosjekt. Så handler det åpenbart om å avsløre de som låner velgerne våre på meningsmålingene, sier Bjørnstad.

- Da tror jeg vet hvem du snakker om, sier Sandvik.

- Ja, det er særlig to partier som tar velgere fra oss, og det er Høyre og Senterpartiet.

HØR Bjørnstads plan for å avsløre partiene ved å klikke på bildet øverst på denne siden, eller gå inn i Omadresserts kanal der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes).

Bjørnstad er listetopp for Frp i Sør-Trøndelag valgkrets.

Hva vil Ingvild Kjerkol (Ap), Linda H. Helleland (H), Ask Ibsen Lindal (MDG), Hege Bae Nyholt (Rødt), Øyvind Håbrekke (KrF) og Jon Gunnes (V) med Norge og Trøndelag de neste fire årene? Hør episodene her:

Kampen om trønderbenken: Hvem fortjener din stemme?

Omadressert spesial: I podkast-serien «Kampen om trønderbenken» møter Sandvik trønderske listetopper fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag. Noen av dem representerer Sør-Trøndelag valgkrets, andre Nord-Trøndelag. Her vil de svare for politikken sin, og lette på sløret slik at velgerne blir bedre kjent med dem. Hvem fortjener din stemme? Følg med!