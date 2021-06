Ytringsfrihetens pris

Saken oppdateres.

Forrige uke vedtok et samlet bystyre i Trondheim at Sian er uønsket i byen vår. Flere representanter uttrykte også et ønske om å flytte eller avlyse gruppens planlagte demonstrasjon i trønderhovedstaden. Det er disse uttalelsene som er bakgrunnen for dette innlegget.

Først og fremst bør det understrekes at dette er ikke ment som et forsvar av Sian, men snarere deres grunnlovfestede rett til å demonstrere og ytre seg fritt. Vi i Fremskrittspartiets ungdom (FPU) støtter ikke Sians generaliserende retorikk, men stiller oss 100 prosent bak deres rett til å ytre seg fritt innenfor lovens rammer. Hvis innholdet i appellene strider imot straffelovens paragraf 185 eller lignende paragrafer, må selvfølgelig nødvendige grep bli tatt.

De som leser litt mellom linjene i denne saken, klarer å se at dette handler mer om ytringsfriheten enn Sian. Å motarbeide det som i utgangspunktet er en lovlig organisasjon fordi man ikke liker meningene deres er uhørt. Politikerne i Trondheim skal ikke opptre som et slags meningspoliti.

Det mange glemmer, inkludert de folkevalgte i vår kjære by, er at ytringsfriheten ikke er til for å verne en allerede utbredt konsensus, men at den skal beskytte upopulære meninger. Å si at man for eksempel foretrekker krone-is med sjokolade framfor jordbær, er ikke en kontroversiell mening som må vernes av grunnloven.

Ytringsfriheten er en av de viktigste hjørnesteinene i vårt demokrati. At muslimer kan oppfatte Sians budskap som ubehagelig eller krenkende, har nok ingen problemer med å forstå, men vi kan likevel ikke la våre egne følelser fungere som en bremsekloss i denne debatten.

Det er fullt mulig å ha mer enn én tanke i hodet samtidig. Dette er ikke et spørsmål om å like eller ikke like Sians meninger og retorikk, men hvor ytringsfrihetens grenser skal gå. Kan vi akseptere at byens lovgivende organ erklærer noens meninger uønsket, uavhengig av hvor støtende eller provoserende disse meningene er? Er det sånn at vi etter hvert vil få en liste over mennesker og grupper med avvikende meninger som er uønsket i Trondheim?

FPU mener at vi ikke kan tillate oss selv å leve i et land hvor viktigheten av å ikke såre andre overgår retten til å ytre seg fritt.

