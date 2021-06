Wolden om lærervaksine: – Jeg ble frustrert

WHO ville forebygge at «fødedyktige kvinner» drikker alkohol

Saken oppdateres.

Morten Woldens ansikt har nærmest daglig siden 12. mars i fjor vært på en nettside nær deg. Som leder av krisestaben har han sjonglert mellom koronahåndteringen, vanlige politiske saker og fritid.

For å få det til å gå opp står han opp lenge før de fleste av oss har tenkt tanken. Om joggeturene før fuglen fiser, og om kvelden som gjerne avsluttes med det han kaller en tanketom serie. En serie han tidligere er blitt «mobbet» for.

I podkasten får vi et innblikk i hans hverdag, en hverdag som til tider gjør han frustrert. Som blant annet da regjeringa denne uken slapp nyheten om at lærere og barnehageansatte nå skal prioriteres i vaksinekøen. Han forteller blant annet også om et valg han tok i 1987 som han ikke angrer på, korona-kjeften han har fått, VIP-plass på utestedene i byen, og om smittebølge fire som han er helt sikker på kommer til Trondheim.

Men han kommer også med mye ros. Hør Omadressert så får du vite hvem.

Og ferien: den er på et sted mange trøndere ikke har noe ønske om å reise til før man må.

