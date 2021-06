Jørgen Graabak, jeg er også lei av å vente på vaksinen

Planen om to hotell her høres tullete ut

Saken oppdateres.

Jeg sikter til artikkelen i Adressa den 21. juni om tweeten din til Erna Solberg. Du kan trøste deg med at du er så absolutt ikke alene, jeg er også sykt lei av å vente på at det er min tur i køen for å få vaksinen. Jeg skulle også gjerne ha funnet en god grunn til å spørre Erna på Twitter, om ikke jeg og andre i min yrkesgruppe kunne få lov å hoppe bitte litt fram i køen også. Men dessverre stiller jeg ikke med flagget på brystet på store idrettsarenaer, og jeg er ikke et av Norges ansikt utad. Så jeg tror ikke hun har tatt seg tid i den antageligvis veldig hektiske hverdagen sin til å svare meg.

Men akkurat som deg, så er jeg i baktroppen i dette løpet inn mot en normal hverdag. Jeg er nok til og med et lite stykke bak deg, da jeg er enda nærmere å være midt mellom 18 og 45 år. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen stor følger av vinteridrett, eller idrett i det store og hele, men jeg kan forstå at det har vært gørrkjipt for dere også. Som du sier, så kan en runde med sykdom forårsaket av covid-19 være kroken på døra for hele karrieren din. Mangelen på ekstatiske tilskuere og øredøvende jubelbrøl når man gjør det godt, er sikkert vond. Det har nok vært knalltøft for deg også, det tviler jeg ikke på.

For meg så har de siste 66 ukene bestått i veldig stor grad av hjemmekontor, som selskap har jeg hatt kollegaer som snakker mens de er mutet på teams, spørsmål om jeg hører dem og noen potteplanter som ser like medtatt ut som meg. Slik som det har vært for de aller fleste som jobber innen IT-bransjen, Det tærer også virkelig på, jeg er også drittlei. Jeg hungrer etter å sitte tettpakka rundt et bord på en pub med gode venner. Å kunne sette drikken i vranga under ei latterkule uten å føle at alle rundt meg ser på meg, som om jeg kommer bærende på svartedauden.

Jeg kan også argumentere for at min yrkesgruppe bør prioriteres, det er tross alt vi som har tilrettelagt for at samtlige i Norge har kunnet jobbe hjemmefra. Det er vi som sørger for at du dukker opp på skjermene rundt om i de tusen hjem, mens «Ja vi elsker» spilles og du får medaljen hengt rundt halsen.

De som sitter på andre siden av kassa på nærbutikken, når vi trosser frykten for villsmitte og fyller bæreposene med forsyninger til noen dager til med gørrkjip hjemmetilværelse, kan argumentere for det samme. Det kan også håndverkere som drar hjem til folk for å fikse vann, avløp og elektrisk anlegg. Bare tenk hvor ille det hadde vært om vi ikke kunne spyle ned dopapiret vi fortsatt sitter på etter den ville hamstringen i mars i fjor!

Uansett hvilken yrkesgruppe noen tilhører, så tror jeg de kan argumentere for hvorfor deres jobb er viktig nok til at de bør prioriteres. 500 utvalgte på Stortinget, Høyesterett og ymse departement ble prioriterte for en måneds tid siden. Det skapte kontrovers i søkk og kav fordi det var sett på som urettferdig. Slik jeg ser det, er det en grunn til at lærerne ikke er lengre fram i køen enn deg og meg. Det er ingen som sier at jobben deres ikke er viktig, det er bare så sykt mange jobber som kanskje er like viktige.

Det kan være din livssituasjon kvalifiserer deg til å få Janssen-vaksinen, men om ikke så tror jeg bare du bør gjøre som alle oss andre: Ta et dypt pust inn gjennom nesa og ut gjennom munnen. Før man returnerer til den langt fra optimale hverdagen og venter pent på at det blir vår tur.