Saken oppdateres.

Mamma har sagt til meg at hun alltid har visst hvem jeg er. Hun ble ikke overrasket den dagen jeg fortalte henne at jeg som mann ble forelsket i andre menn. Jeg skjemtes over å ha løyet til henne hele mitt liv.

Jeg var tjue år, og burde fortalt henne det tidligere. Jeg dro til Trondheim rett etterpå, jeg orket ikke å se verken mamma, pappa, eller søsknene mine i øynene etter denne avsløringen.

Kanskje jeg burde blitt? Kanskje fått en klem fra søstra mi som sa at hun er like glad i meg uansett.

Jeg skjemtes. Jeg har blitt opplært av samfunnet at det ikke var greit å være homofil.

Første gang jeg ble kalla «homo», var i første klasse. Jeg ropte da drittsekk tilbake til vedkommende og vi ble begge innkalt til rektors kontor. Begge for å ha brukt stygge ord.

Jeg spurte rektor: Hva betyr homo? Jeg slapp unna, hun bad med om å gå mens hun pratet med den eldre eleven.

Han har sagt unnskyld i dag. For meg er han en person som jeg er stolt over å ha gått på skole med. Han er tilgitt.

Det som jeg ikke klarer å tilgi er alle de 69 landene i verden som fortsatt ser på homofili som noe kriminelt. Jeg klarer ikke å skjønne hvorfor så mange land, for å ikke snakke om hvor mange mennesker, som hater meg som den personen jeg er. Tenk at det fortsatt er land i verden som henger menn som meg.

Jeg er heldig. Mamma elsker meg.