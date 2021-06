Kan du støtte Pride uten å støtte alt de gjør?

Saken oppdateres.

Adresseavisen gir heldigvis Åge Hareide rett til å mene noe om bruk av idrettens arenaer. Det er fortsatt håp om at media forsvarer ytringsrett, også for dem som mener noe annet enn det som er det tidsriktig korrekte. Mye tyder på at ytringsretten for ukorrekte meninger står for fall. Er du kjent, bør du holde kjeft om hva du mener. Noen blir såret.

Hareides intensjon var å løfte en debatt om hva idrettsarenaer skal kunne brukes til. Han understreker at for han er alle like, uavhengig av kjønn, rase og legning. Men stiller spørsmål om hva som skal være greit på en fotballstadion. Det er en viktig debatt. Homofiles rettigheter er forsvart av norsk lov i tillegg til FNs menneskerettighetserklæring. Det er bra, og på høy tid. Men fortsatt gjenstår mye, og det er til å forstå at kampen for almen aksept fortsetter.

Det som derimot bør kunne diskuteres, er valg av virkemidler. Skal vi juble for alt Pride gjør? Er det klokt av Pride-bevegelsen at deres flagg skal stå over alt, også som cornerflagg på en fotballbane? Skal vi alle som støtter homofiles rettigheter, være nødt til å begeistres over prideparade med halvnakne mennesker i sentrumsgater? Ville støtten vært like stor hvis andre hadde gjort det samme? For meg må de gjerne vandre splitter nakne rundt i byen, men jeg tror mange homofile selv reagerer på måten paraden har utviklet seg. Vi er ikke slik alle sammen, skriver en homofil i Adressa. Det blir en karikatur av homofile mennesker. Vi er ulike som heterofile.

Rolf Wesenlunds prest lot en engel fire seg ned i løypestreng fra prekestolen for å vise hvor frigjorte prester og kirken var blitt. Han evaluerte aksjonen som at den virket mot sin hensikt. Og konkluderte med at «det kan være klokt å begrense sine virkemidler». De kan virke mot sin hensikt. Jeg mener idrettsbevegelsen er i ferd med å bli misbrukt. Og har utviklet seg til det godes fiende. Blir det for mye, opphører dessuten effekten. Det er vel det Åge Hareide mener å si. Rosenborgs støtte til homofile er uansett definitivt. Den deles av Hareide, slik jeg oppfatter han.