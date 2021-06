Matjorda smuldrer vekk

- Jeg ble far for nettopp. Dette er nesten opp på det nivået

#minvalgkampsak: vern av matjord

På Vikhammer har det vært voldsomme protester mot en planlagt blokkutbygging på matjord. 70 mål med produktiv jord skal omreguleres fra landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) – dette er irreversibelt, og matjorda vil bli tapt for all tid.

Jeg kommer ikke fra Vikhammer, faktisk har jeg ikke noe særlig forhold til Vikhammer utover passering i tog, men jeg syns det er viktig å engasjere seg i saken, fordi jordvern er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon i framtida.

Det uttalte målet fra regjeringen er at det ikke skal bygges ned mer enn 4000 dekar matjord hvert år, i fjor bygget vi ned over 8000 dekar. Ifølge Bondelaget ville 4000 dekar matjord kunne gitt en avling på over 9 millioner kg poteter (!). Med tanke på at det er ca. 3,5 prosent av Norges areal som egner seg til dyrking og at selvforsyningsgraden er i underkant av 50 prosent, er dette rett og slett galskap og noe politikerne må ta på alvor.

I Sverige har noen lokalpolitikere gjort nettopp dette. Jönköping kommune har lagt ned et totalforbud mot å bygge ned matjord. Her skal det legges til rette for boligutvikling i skogsområder. I Norge har vi og mye skog, vi har også mye berg som er trygt å bygge på og i liten grad kan brukes til matproduksjon.

Så hvorfor er det så viktig å bevare matjorda vi har? Mennesker lever i hovedsak av kjøtt, korn og grønnsaker. Et jorde som blir et blokk-kvartal er tapt for all tid. Vi bygger ned matjord i høyt tempo samtidig som vi er blant de landene i verden med minst matjord per innbygger. På sikt handler dette om matberedskap. Samtidig er kortreist mat bra for lokalmiljøet og klimaet.

På samme tid som målet er å bygge ned under 4000 dekar matjord i året, har regjeringen i år lansert en strategi for å legge til rette for mer urbant landbruk i byer, bynære strøk og tettsteder. Dette er et paradoks. Det er ofte matjord i bynære strøk som kommer under press for utbygging. Det er klart det er fristende for bønder å selge til utbyggere som lokker med millioner. For at målet om selvforsyning og utnytting av mindre areal til kortreist og intensiv grønnsaksproduksjon skal nås, er det sentralt at lokale, regionale og nasjonale myndigheter beskytter matjorda vi har igjen – også i urbane strøk. Hvis man ikke får omregulert LNF-områder, vil det heller ikke være like fristende for eiere av landbrukseiendommer å selge til utbyggere.

Vi har et uforløst potensial for grønnsaksproduksjon i bynære og urbane strøk. Norsk grønnsakskonsum burde i større grad komme fra norske jorder. Tall fra 2017 fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at vi bare produserer halvparten av grønnsakene vi spiser selv og at mye av det vi importerer, kunne vært produsert i Norge. Samtidig ser vi at forbrukere viser interesse for lokalmat-initiativ som REKO-ringen, abonnement på grønsakskasser og bondens marked. Det er grunn til å tro at det er et stort markedspotensial for lokalproduserte grønnsaker. I senere år har vi sett en framvekst av markedshager og andelslagbruk – for at denne utviklingen skal fortsette må vi ta vare på matjorda som kan brukes til grønnsaksproduksjon.

Det er stor etterspørsel etter småbruk i Norge. Jeg vil anta at det er mange som kunne sett for seg å starte en markedshage eller annen matproduksjon på jordene på Vikhammer. Dette vil aldri bli mulig om blokkprosjektet blir realisert. Ifølge NIBIO (2021) kan man gjennom småskaladyrking dekke et lokalt behov og selge til forbrukere som ønsker kortreiste grønnsaker i områder hvor det tradisjonelt ikke dyrkes grønnsaker. Dette kan bety etablering av næring og arbeidsplasser i grøntsektoren basert på norske ressurser.

En av de store skillelinjene i norsk politikk er vekst-vern dimensjonen. Det oppstår konflikt mellom de som vil bygge ut en ressurs, og de som vil bevare den. Det kommer et avgjørende stortingsvalg til høsten. Der er viktig å sette seg inn hvor de ulike partiene står med tanke på jordvern og om de faktisk prioriterer det – nasjonal- og lokalpolitisk. Det er som kjent vi som velger Stortinget, og det er Stortinget og regjeringa som legger føringer for jordvern i Norge. Det er lett å plutselig bli opptatt av jordvern når utsikt fra egen bolig er truet av en blokk-koloss. Dette er ikke godt nok. Jordvern krever at vi alle engasjerer oss – hele tiden.

Tenk om innbyggeren i tettsteder som Vikhammer, Melhus, Buvika, og Malvik kunne vært selvforsynt med grønnsaker fra sitt eget område! Det er mye LNF-areal på småbruk som ikke er stort nok til å leve av for eksempel kornproduksjon, men kunne vært godt egnet til markedshage eller andelslag-bruk. Det er billig og lettvint å bygge ned inneklemt matjord, men et dekar her og et dekar der blir mye dyrkamark til slutt.

Gårdbrukere som ikke lenger ønsker å drive jorda skal ikke få mulighet til å selge til utbyggere. Kommunen og fylket skal trygge dyrkamarka vi har. Da må heller gårdbrukere selge til noen som ønsker å drive videre – til landbrukstakst!

