Ferie for fremtiden?

Saken oppdateres.

Skolen er slutt og sommeren er her. Ferietid. Og tid for læring og inspirasjon. Norge har ikke nok IT-kompetanse for å utvikle morgendagen, og en undersøkelse fra IKT-Norge viser at vi om ti år vil mangle 40 000 IT-eksperter. Samtidig er kjønnsbalansen innenfor IT-bransjen både nedslående og uheldig. TENK Tech Camp for jenter er et viktig bidrag for å motivere flere jenter til å velge IT.

Mange av dere går med planene klare for store og små opplevelser familien skal begi seg ut på i sommer. Ved skolestart til høsten vil ivrige medelever spørre hverandre «Ja, hva gjorde du i sommer da? Hvor var dere?», men jeg lurer på om vi kan skifte fokus. Er det noe vi har glemt? Har du planlagt hva familien skal LÆRE i sommer? Hvilket nytt domene skal du eksponere dine barn for? Og glem ikke deg selv. Hva nytt skal du forsøke å mestre i sommer? Kanskje tenker du at ferie er en tid for å være godt planta inne i komfortsona, kose seg og ha det gøy. Jeg vil påstå at læring kan være nettopp det – gøy!

Barn er født forskere. Den Amerikanske astrofysikeren Neil deGrasse Tyson besøkte Trondheim under STARMUS-festivalen i 2017. Han er kjent for sine tanker om barn og nysgjerrighet, og sier: «De første årene i et barns liv lærer vi dem å snakke og gå, resten av livet forteller vi dem at de må være stille og sitte i ro. Det er noe galt her.» Har han rett?

Alle barn er født forskere, sies det. Det er heller ingen forskjell på kjønn og fordeling av nysgjerrighet. Men så skjer det et eller annet i puberteten. NASA ba forskerteamet til Dr. George Land på 60-tallet utvikle en test for måle kreativt potensiale hos ingeniører. Testen fungerte bra, men de begynte å spørre seg, hvor kommer egentlig kreativitet fra?

Forskerne testet 1600 barn mellom 4 til 5 år, og ble sjokkert over resultatet. 98 prosent av barna kvalifiserte til «kreative genier». Deretter fulgte de opp med å gi testen til de samme barna som 10-åringer, 15-åringer og som voksne. Resultatene var nedslående. Blant 10-åringene var kun 30 prosent av de samme barna «kreative genier». Innen de fylte 15 år, kun 12 prosent. Og når de passerte 30 år? Kun 2 prosent! Kreativitet og evnen til å lære seg nye ting utmerker seg som en av de viktigste egenskapene for fremtidens arbeidstakere, ifølge World Economic Forums rapport Future of Jobs (2020).

Komfortsonen må utfordres. Så hvorfor stupte kreativiteten til barna med alderen? Jeg tror vi kan gjøre mye ved å være en god rollemodell for ungene. Ta vare på nysgjerrigheten – og ikke slå den ned når den dukker opp. Kan du ikke svaret på et spørsmål som stilles er alltid løsningen: «Det vet jeg ikke... enda, men la oss finne det ut.» Hopp gjerne ut i ting du ikke kan eller egentlig ikke tør – det er nettopp da du utvikler deg og inspirerer andre til det samme. Komfortsonen må utfordres for å komme videre.

Selv skal jeg tilbringe sommeren utendørs i Norge, i et forsøk på å mestre friluftslivet. Men jeg skal også bruke deler av sommeren på å lage det tilbudet jeg ikke visste at jeg trengte da jeg var tenåringsjente. TENK Tech Camp arrangeres i Trondheim og Oslo i august. Der får jenter mellom 13-18 år prøve seg på ulike teknologier. Målet er å inspirere dem til å se at det er plass til alle i teknologibransjen. Ja, for IT handler ikke bare om koding og bits&bytes. Bransjen rommer et bredt spekter av fagfelt, individer og oppgaver som er med og former fremtiden. IT er rett og slett for viktig til bare å hente kompetanse fra den ene halvparten av befolkningen.

Vekk nysgjerrigheten! Skal vi lykkes i å utvikle inkluderende, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger trenger vi flere jenter på laget. Flere kvinner som velger tech-relaterte fag bidrar til nye ideer, et videre perspektiv – og bedre løsninger. Det er faktisk sånn at uansett om dine unge lovendes drømmeyrke i fremtiden er frisør, politi, bonde eller youtuber, så har de en fordel av å ha teknologiforståelse i verktøykassa si. TENK Tech Camp, som også er tilgjengelig digitalt, bidrar til å gi det ekstra ‘dultet’ som trengs for å få flere jenter til å være med å utvikle morgendagen.

Så kjære tenåringsforeldre, vekk nysgjerrigheten til barna dine igjen. Kreativitet er intelligens som har det gøy. Spesielt på sommerstid. Hva skal dere lære i sommer?

