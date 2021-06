Denne jobben er blitt en seier for meg

Saken oppdateres.

Jeg heter Lillian Berdal Engvik og har vært arbeidstaker i VTA siden 2014. Arbeidsplassen min er i en bedrift som heter Allvekst AS og ligger på Kyrksæterøra i Heim kommune. I 2015 ble jeg valgt som tillitsvalgt i Fellesforbundet. Dette har vært en begivenhetsrik reise for meg, jeg føler at jeg bidrar til å gjøre en forskjell både for mine kolleger og for bedriften jeg jobber i.

Jeg har prøvd meg i det ordinære arbeidslivet, men måtte innse at det ikke var plass for meg der. Det opplevdes i utgangspunktet som et nederlag at jeg måtte takke ja til en jobb i en bedrift som Allvekst, men dette har etter hvert blitt til en seier for meg. I dag er jeg i gang med å ta fagbrev i vaskerifaget sammen med kolleger, og som tillitsvalgt har jeg også blitt valgt inn i tariff- og bransjerådet i Fellesforbundet. Ved landsmøtet i 2019 holdt jeg en appell for over 500 delegater. Så nå føler jeg at jeg har en stemme for alle dem som har sin arbeidsplass i Vekstbedriftene i Norge.

Vi som er uføre og får en mulighet til å delta i et arbeidsliv, er svært glade i den viktige jobben vi gjør. I tillegg til å være en arbeidsplass, er dette også en viktig sosial arena for oss som jobber der. Mange er ensomme, har helseproblemer og har ofte mange bekymringer. Arbeidsplassen er mer enn en jobb å gå til, her finner vi alltid noen som har tid til en prat og hjelp hvis vi trenger det. Ferien blir ofte for lang for oss, og vi har lite fravær.

Det er en kjent sak at utenforskap skaper sosiale og helsemessige problemer for enkeltmennesket, og at arbeid forebygger disse problemene. I tillegg til at arbeidsplassene er svært viktige for alle oss som har jobb her, skapes det også store verdier i samfunnet. Mitt budskap er at disse arbeidsplassene må bevares for fremtiden, da det er viktig med trygghet og forutsigbarhet. Uten dette arbeidstilbudet vil mange falle utenfor arbeidslivet, og bli hindret i deltakelse i samfunnet. Det må ikke skje!