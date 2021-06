Prioriter folk og byliv over bil og eksos

Vi må lære av Oslo og sørge for at alle kan ha glede av fjorden

Ap, SV og Sp har nå sjansen til å vise at de prioriterer folk og byliv, over bil, asfalt og eksos.

At Grilstad marina omtales som «Trondheims Dubai» sier vel sitt om hvem man har prioritert når man utviklet området. Det vil nok bli vanskelig å rette opp i den feilen: kanalen er for smal til at det egentlig er realistisk å skulle forene badeglade unge og småbåter. Derfor må det komme penger på bordet for å utvikle Hansbakkfjæra mer, så enda flere kan henge der. Men det er ikke tvil om at byen også trenger flere badeplasser.

Nå må resten av flertallet vise at de mener alvor med løftet om å gjøre Trondheim til en by det er godt å bo i, ikke bare kjøre gjennom med fossilbil. Det har vært snakk i årevis om at Trondheim trenger flere badeplasser.

Som ei som har vokst opp med få badeplasser i byen og nå ungdomskandidat til stortingsvalget, mener jeg det på tide for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet å få ut fingeren:

Vi må bli kvitt cruisene, flytte Felleskjøpet-fabrikken ut av byen, legge småbåthavna på Skansen et annet sted og anlegge badeplasser langs hele Brattøra-promenaden.

Promenaden på Brattøra er kjempepopulær, men dårlig utnyttet per nå. I dag er det bare ett badeanlegg der, Sjøbadet, enda det er nesten en kilometer med plass. Studenter, arbeidsplasser og kulturtilbud blir kuttet av fjorden av ruvende, forurensende cruise. Strekningen fra Solsiden til Ilsvika har altfor lenge vært dominert av biltrafikk, asfalt og høye bygg som blokkerer utsikten.

Attraktive byer prioriterer barn, grønne byrom og fellesskap. MDG har derfor alltid vært Trondheims største pådriver for å gi mer plass til folk og byliv.

Cruisene er støyende, forurensende og er et stort sår i bybildet der de ruver bak Pirbadet. Cruiseturistene legger dessuten knapt igjen penger i byen, og Trondheims næringsliv kan få vel så mye igjen for at fjordbeltet blir mer attraktivt for både lokale og besøkende.

Det har vært snakk i årevis om at Felleskjøpet-siloene egentlig burde brukes til noe annet, som byen kan ha mer glede av. Kommunen må komme på banen og gi Felleskjøpet en alternativ tomt utenfor byen. Det ville frigjort et stort område som kunne blitt utvikla til barer, restauranter, kulturtilbud, kanoutleie, studentboliger... det er bare fantasien som setter grenser! Her bør kreative trondhjemmere, som NTNU-studentene som bygger egen badstu , få slå seg løs.

Skansen er - etter min mening - en av byens fineste områder. Men her, som på Grilstad, har fritidsbåtene til noen få, blitt prioritert. Vi må sørge for at alle kan ha glede av fjorden, og lære av Oslo. Her har MDG tatt vannet tilbake med badeplasser der det før var kloakk og bensinsøl fra cruise.

Med disse grepene kan man få nesten tre nye kilometer med boltreplass. Ikke minst vil man ta tilbake fjordlinja, som dessverre er under stadig større press, og som per nå er nærmest utilgjengelig for byens befolkning med store bygg, industriområder og båthavner.

De neste årene vil Nyhavna forvandles og den nye bydelen ville nytt godt av at hele fjordbeltet blir mer attraktivt. En av de store suksessene med SALT i Oslo, som satser på Nyhavna, er jo nettopp at området har blitt gitt tilbake til folket og at det stort sett ikke ligger cruise eller private båter der.

Det er på høy tid å fylle Brattøra med folkeliv heller enn eksos.