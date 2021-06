Men hva med fotgjengerne?

Saken oppdateres.

Jeg bor i et område med kjøreveier og gangveier, cirka åtte kilometer fra Trondheim sentrum. På hver side ved innkjørselen til mitt område, står to runde skilt, begge med tallet 30. Det betyr at på veien kjørende kommer inn på, er det forbudt å kjøre over 30 km/t. Det kan synes som de fleste sjåførene tror at minstefarten på denne strekningen er 30.

De fleste sjåførene, både i busser, lastebiler, personbiler, på motorsykler, skutere og andre kjøretøy, neglisjerer forbudet og veihumpene og feier gjennom området i 50-60-70-80 km/t – og noen våghalser har sikkert vært oppe i 100 km/t – man ser knapt kjøretøyet når det flyr forbi. Det kan være risikabelt å krysse veien på fotgjengerfelt, og barn bør helst ikke «glemme seg» og sykle eller løpe ut i veibanen. Ennå har det ikke gått liv, men hvor lenge før det skjer, kan ingen forutse, bare frykte.

Men på gangveiene er dere fotgjengere trygge, tenker kanskje noen. Tja, er vi det? Ikke så sjelden kommer el-sparkesykkel-førere og vanlige syklister i stor fart på gangveiene – uten å redusere farten og uten å gi signal om kommende passering. (Er det ikke lenger påbudt med signalklokke?) De som har god hørsel kan selvsagt skvette unna når man hører «lynet» nærme seg, men de som hører dårlig kan like gjerne trå ut til siden idet kjøretøyet skal suse forbi i 40–50 km/t. Mulig resultat: Sykehusinnleggelse – eller kirkegården.