Sommerles handler om leseglede, ikke lesepress

Gustav gikk ekstrem tur for sin syke kone. Til slutt ble det for farlig

Det begynte på et nachspiel. Dagen etter kjøpte Simon to andunger

EM over for Sverige etter drama

EM over for Sverige etter drama

Saken oppdateres.

I kronikken «Har sommer og skolefri blitt sommer med lesepress» publisert 25. juni, kritiserer Karen Birgitte Dille og Marja Reinåmo Olsson Sommerles-kampanjen for å bidra til økt press på foreldre, og uttrykker bekymring for at Sommerles går ut over barnas fritid. Sommerles.no er en leselystkampanje i regi av landets folkebibliotek, og varer fra 1. juni til 31. august hvert år.

LES OGSÅ: Jenter favoriseres i norsk skole!

Sommerles har blitt en enorm suksess ved å bruke elementer fra dataspill for å motivere til lesing, og så langt i år er nærmere 150 000 barn fra hele landet med på kampanjen – det er ny rekord! Barna lager seg en profil på nettsiden sommerles.no og registrerer alt de leser i løpet av 12 uker. For hver side de leser, får de poeng og går etter hvert opp i level. Underveis gjør de seg fortjent til ulike typer belønninger, ekstra populært er premiene som de henter på biblioteket sitt.

For noen barn er lesing en fritidsaktivitet på lik linje med det å spille fotball eller å danse. De har oppdaget at lesing er gøy, og at bøker gir dem spennende, magiske opplevelser. Samtidig vet vi at stadig færre barn bruker fritiden sin på lesing. Mange forbinder lesing med noe de må gjøre på skolen, ikke som en meningsfylt aktivitet i seg selv. Det er nettopp disse barna vi veldig gjerne vil ha med på Sommerles!

LES OGSÅ: God sommer, alle lærere. Det er så fortjent!

Barn som ennå ikke har oppdaget at det kan være gøy å lese. At lesing er noe man gjør for å slappe av, eller for å forsvinne inn i en egen fantasiverden. På Sommerles får barna velge selv hva de vil lese, og det er ingen som krever at de skal prestere noe etterpå, som de ofte må på skolen. Det er lov å lese bare for å kose seg, på stranda, i bilen eller i hagen. De kan også velge om de vil lese selv, lytte til lydbøker eller bli lest for.

Kronikkforfatterne spør hvorfor barna skal få premie for å gjøre noe de allerede liker? De mener at det er noe som skurrer når kampanjen belønner barna for å lese. Barn som allerede elsker å lese, trenger ikke nødvendigvis belønning, men det er ikke for superleserne vi har laget Sommerles. Sommerles er laget for å gi en ekstra motivasjon til de som i utgangspunktet ikke synes lesing er så gøy.

Men selv de som leser mye av egen lyst, forteller at de leser mer i løpet av sommeren på grunn av Sommerles. At den indre motivasjonen forsvinner når belønningen kommer, som kronikkforfatterne hevder, er ikke i tråd med de tilbakemeldingene vi får fra barna selv og fra foreldre og lærere. Uansett hvilken motivasjon som ligger til grunn – om det er premiene som lokker eller et konkurranseinstinkt som slår til – ønsker vi at barna som er med på Sommerles skal være med fordi de selv har lyst til det. Ikke fordi foreldre eller lærere mener det er bra for dem.

Ved å være med på Sommerles håper vi at flere barn får sjansen til å oppdage at det kan være gøy å lese, at de kan kose seg med lesing selv når de ikke må, og at bøkene gir dem fine leseopplevelser som de tar med seg videre i livet. Så, kjære foreldre – la gjerne humla suse i sommerferien, men kanskje har du et barn som elsker å lese, men som ikke har oppdaget det enda? Kanskje kan dere bruke noe av sommeren på å finne det ut, mens dere er på stranda, i hagen, eller på telttur?

Høre på en lydbok sammen i bilen eller lese en skummel fortelling høyt for hverandre om kvelden? All lesing teller på Sommerles! La barna få sjansen til å kose seg med bøker uten noe som helst press om å prestere noe. Sommerles handler om leseglede, ikke lesepress. God sommer – og god Sommerles!