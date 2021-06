2+3=5 – og det holder ikke, Melby?

Dette skal til for at Trondheim stenges ned igjen

Kjære kunnskapsminister Guri Melby. Jeg sier kjære, for jeg har en appell til deg. Det gjelder opptakskravet til bachelor i sykepleie. Der er det fagkrav som jeg kan si meg enig i; om de bare blir forvaltet på en litt annen måte enn i dag. Fagkravet er karakteren 3 (tre) som gjennomgående karakter i matematikk og i norsk. Og akkurat dette kan slå uheldig ut for elever som kommer fra de yrkesrettede programmene i videregående skole, og som tar påbygging til studiekompetanse.

Alle vet at det er et knallhardt løp for disse elevene, der de skal vise kompetanse knyttet til fellesfagene i videregående skole slik at de kvalifiserer til opptak på høgskole. I dag er disse fagene norsk, matematikk, historie, naturfag, sammen med engelsk og samfunnsfag fra VG2.

Jeg er stolt mamma til en som virkelig har lært seg studieteknikk i påbyggingsåret, og som ligger på karakterer over 4 (fire) i alle fag – unntatt matematikk. Der fikk hun karakteren 3 (tre) som standpunkt i 2P-Y. Siden eksamen er avlyst grunnet korona, er dette karakteren som står på vitnemålet. Så kommer utfordringen: Jenta har karakteren 2 (to) fra grunnkurset (1P-Y).

Da har hun ikke gjennomsnittskarakter på 3 eller bedre etter regnestykket: Karakteren 2 fra grunnkurs + karakteren 3 fra påbygging = 5. Dette skal deles på de to årene hun har hatt matte, altså 5:2= 2,5. Hun mangler en halv karakter for å være kvalifisert til opptak i sykepleien.

Hadde saken vært motsatt; at hun fikk karakteren 3 (tre) på matte med færre kompetansemål og lettere matematikk på grunnkurs, og karakteren 2 (to) på påbyggingskurset, som er en høyere matte og med flere kompetansemål, så hadde jeg forstått at hun ikke kom inn for da holdt hun ikke kompetansekravet. Jeg ville nikket og vært enig.

Men jenta mi har fått en karakter på påbyggingen som ville gitt henne inntak på sykepleien dersom hun ikke måtte dra med seg karakteren fra grunnkurset. Hun har altså bevist at hun innehar kompetansemålet som er ønskelig på påbyggingen! Det hjelper lite at hun har strålende karakterer fra helsefagene på 1. og 2. årene; fag som viser at hun både teoretisk og praktisk har de holdninger, ferdigheter og den kunnskap som vil gjøre henne til en strålende sykepleier.

Siden reglene om gjennomgående karakter er absolutte og uten mulighet for individuell vurdering, blir hun ikke med på opptaket til sykepleien i år: I stede må hun melde seg opp som privatist i grunnkurs matematikk med eksamen i november/desember, og så søke på nytt neste skoleår. Dette syntes jeg du, Guri Melby, burde gjøre noe med omgående! Veien til universitet og høgskole blir urettferdig lang for elever som kommer fra yrkesfaglig studieretning.