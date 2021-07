Havforskningssenteret må legges til Ladehammeren

Saken oppdateres.

Hvis du fikk velge: Ville du lagt et havforskningssenter på land eller ved havet? I forbindelse med den planlagt oppgradering av OSC, som i dag ligger på Tyholt i Trondheim, er man i den unike situasjon at det er mulig å flytte anlegget dit det hører hjemme, nemlig ved havet. Jo mer man leser og prøver å sette seg inn i saken, desto klarere avtegner Ladehammeren seg som riktig plassering. Som tidligere leder i Berg og Tyholt Arbeiderlag (Ap), støtter jeg fullt ut våre medlemmer og beboere på Tyholt som synes det foreslåtte nyanlegget på Tyholt blir altfor dominerende.

I et kort avisinnlegg kan jeg kun punktvis påpeke hvorfor Ladehammeren klart framstår som det beste stedsvalg:

Kvalitetssikring (KS2) som ble kjent 28.06.21, viser et «samfunnsøkonomisk underskudd» på vel tre milliarder kroner ved investering på Tyholt. Dette gjelder den prissatte delen av analysen. Dette bør være en alvorlig tankevekker.

Kortere anleggsperiode når man ikke trenger å ta hensyn til eksisterende anlegg.

Full drift av forskningsaktivitetene på Tyholt i anleggsperioden på Ladehammeren.

Frigjøring av flotte områder for boligbygging på Tyholt når sentret flytter. Tomtesalg vil tilføre NTNU store verdier.

Bruk av Sjømannsskolen som hovedkontor for virksomheten (og tørrLABer).

Havbassenget kan legges i betong ute i sjøen – hvis det viser seg nødvendig å bygge.

Jeg ser i Adressa 29. juni at tre av mine partikolleger i Trondheim går inn for at utbygging må skje på Tyholt. Jeg er uenig i dette. De synes å bygge på gammelt tankegods, og har ikke tatt inn over seg det lange tidsperspektivet som må legges til grunn for denne investeringen. Her investerer man for «de neste hundre år». At man i 1939 bygde anlegget på Tyholt, bør ikke være noe argument for videre utbygging her.

OSC er uhyre viktig for Trondheim og Norge, som har ambisjoner om å bli verdensledende innen havbruksnæringer. Men da må man ikke gjøre den megatabbe å legge anlegget på feil sted når det gjelder utviklingsmuligheter i framtiden!

