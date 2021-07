Dommen mot Stendi er en seier for et mer seriøst arbeidsliv

Enda et hus solgt over takst. Stadig flere byfolk ser hitover, ifølge megleren

Denne uken vant 22 medlemmer i Fagforbundet en historisk seier i Borgarting lagmannsrett i Aleris/Stendi-saken. De har fått medhold i at de er å betrakte som arbeidstakere og ikke oppdragstakere, og Stendi må ut med millionerstatning. Dette er en viktig seier for det enkelte medlem, som nå får tilbakebetalt både lønn, feriepenger og pensjon. Det lønner seg å være organisert.

Betydningen av denne dommen stopper ikke der, for denne dommen er tydelig på at arbeid i denne sektoren skal utelukkende utøves av arbeidstakere, og ikke oppdragstakere. For alle oss som er opptatt av et trygt og anstendig arbeidsliv tuftet på faste ansettelser er dette gledelig.

Dommen stadfester at Stendi har bygget på en uriktig forståelse av arbeidstakerbegrepet. Dette er viktig, for forskjellen mellom å være arbeidstaker og oppdragstaker er stor.

Der arbeidstakeren har trygghet for inntekt gjennom en fast lønn, er oppdragstakeren avhengig av oppdrag som gir inntekt.

Der arbeidstakeren tjener opp feriepenger til fem uker ferie, må oppdragstakeren klare seg uten inntekt om en tar ut ferie.

Der arbeidstakeren kan se frem til en pensjonisttilværelse med trygghet for inntekt gjennom tjenestepensjonsordninger og AFP, der arbeidsgiver og du hver måned setter av et innskudd til fremtidig pensjon, er du som oppdragstaker prisgitt egne spareløsninger.

Noen vil muligens hevde at en har jo også en frihet som selvstendig. Men har du egentlig det, når du som oppdragstaker inngår i en turnus og på alle måter operer som en vanlig arbeidstaker? Bare uten de samme rettighetene og tryggheten du har som arbeidstaker. For våre medlemmer i Stendi opplevdes ikke dette som noen frihet i det hele tatt, snarere tvert imot har vi hørt rystende beretninger om en usikker arbeidshverdag som går på helsa løs.

Denne dommen sikrer også Fagforbundets medlemmer en betydelig kompensasjon for de tapene de har hatt, og dette er også viktig langt utover den enkelte. For med dette viser lagmannsretten at det får økonomiske konsekvenser å unnlate å behandle folk innafor lov- og avtaleverket. Det blir rett og slett dyrt for arbeidsgiver å lure seg unna loven.

Praksisen Stendi har drevet med, er ikke enestående. Vi ser en trend i den private omsorgsbransjen og i flere bransjer der arbeidstakere erstattes med oppdragstakere. Dette fører til et mer brutalisert arbeidsliv. Noen kaller dette for et nytt og moderne arbeidsliv, men i realiteten likner dette mer på et gammeldags arbeidsliv som vi må 100 år tilbake i tid for å finne lignende eksempler på. Da hadde vi et lite regulert arbeidsliv, med lange arbeidsdager, lav lønn, der maktforholdet var skjevt og arbeideren virkelig sto med lua i hånda. Det var ikke før vi fikk formelle samarbeidsstrukturer, et godt organisert arbeidsliv og en bedre utvikling av arbeidstakernes rettigheter at vi har fått den velstandsutviklingen og produktiviteten vi har her til lands.

Så når Erna Solberg nå går til valg på at hun vil slippe til flere kommersielle private aktører i eldreomsorgen, er det ikke uten grunn at Fagforbundet stritter imot. Denne saken viser med all tydelighet hvordan noen av de private selskapene opererer. Vi vil ikke ha en hverdag der selskapene tjener store penger på bekostning av de ansattes trygghet og helse. Dette mener vi ikke bare for å verne arbeidstakerne, men også for at de eldre skal få god omsorg.

Et arbeidsliv med faste og trygge jobber, har vært suksessformelen i norsk arbeidsliv. Derfor ønsker vi heller en styrking av retten til fast ansettelse i arbeidsmiljøloven.

Heldigvis er norsk arbeidsliv hovedsakelig preget av ryddige forhold og seriøse arbeidsgivere. Men denne ukulturen som her er avdekket i den private omsorgsbransjen må ta slutt, folk må ansettes fast og være dekket av tariffavtaler. Det er å forvente at NHO også tar ansvar og bidrar til at sine medlemsbedrifter rydder opp i denne ukulturen.

