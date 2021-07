Her har de aldri skrevet så mange bøter: - I dag eksploderte det

Saken oppdateres.

Jeg liker Birger Løfaldlis analyser av situasjonen i RBK. Presise og gode oppsummeringer. Et spørsmål jeg imidlertid stiller meg, er om situasjonen ville vært annerledes om det ikke var kommet benkeforslag på Koteng som formann på siste årsmøte? Kanskje. Men jeg tror spillerne er viktigere enn treneren.

LES OGSÅ: Hareide møtte pressen: – Det har vært veldig ustabilt. Jeg har grublet mye

I den nærmeste historien har vi Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø, Mikael Lustig, Ole Selnæs og en haug andre spillere som ga jernet og støttet hverandre. Tror Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun var trygge og gode ledere for den gjengen de hadde i fire år. Bare spør Pål André Helland.

Så var det Europa da. Ja, ja. Husk at den perioden kom samtidig med at vi hadde et landslag som kvalifiserte seg til flere sluttspill. Ringvirkninger til RBK? Sannsynligvis. Så det er ikke bare treneren. Det gjelder å få med en god gjeng spillere. Så får Europa vente til det lager seg til slik.