Kortinnlegg: Employer branding!

Her gikk temperaturen aldri under 20 grader i natt

Jeg må si at jeg kløp meg i armen... Hva i all verden?

For noen er kanskje norsk et fattig språk, men reklameindustrien hjelper oss stadig med å finne nye, fikse og treffende ord og ordsammensetninger som vi lenge har savnet. Det foreløpig beste eksempelet kommer fra Adresseavisens annonseavdeling som den siste tiden gjentatte ganger har hatt et helsides budskap i Adressa om hvor viktig det er med «Employer branding»!

Vi har jo etter hvert forstått at Trondheim må finne seg i å få noe så flott som en «campus», og også et «Ocean Space Centre»; men begge må kanskje ty til employer branding, for å bli litt mer populære her i byen generelt, og på Tyholt spesielt!