NBBL: Det må bygges flere boliger

Adressa skriver på lederplass 29. juni at politikerne har ansvar for å lage en boligpolitikk som gjør det mulig for flere å komme inn på boligmarkedet. Det er et syn NBBL støtter. Det viktigste er at det bygges flere boliger. For at det skal være mulig må flere områder planlegges og flere tomter gjøres byggeklare i et høyere tempo.

Den kraftige boligprisveksten over mange år har gjort det vanskeligere for dem som skal etablere seg. Selv fast jobb og vanlig lønn er ikke nødvendigvis lenger nok for å skaffe seg egen bolig. Mange er avhengige av hjelp fra foreldre. Da blir det ytterligere vanskeligere for dem som ikke er så heldig å ha foreldre som kan hjelpe. Bare en skikkelig økning i boligbyggingen kan stagge den ekskluderende boligprisveksten. Den sterke boligprisveksten hadde ikke vært mulig uten at det har stått langt flere klare til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs. Det råder en ubalanse mellom boligbehov og byggetakt.

Norske kommuner har monopol på å gjøre tomter byggeklare, og er derfor den viktigste myndighetsaktøren for økt boligbygging. Det beskriver godt hvor stor brems kommunene kan være, men det beskriver også hvilken positiv kraft de kommunene som alltid har mer enn nok byggeklare tomter er for økt boligbygging, gjennom rask og forutsigbar saksbehandling. Tidsbruk i planlegging og manglende forutsigbarhet påvirker både kostnadene og boligbyggingen negativt. Et større tilbud av boliger vil også redusere temperaturen i budrunder og dempe prisnivået for brukte boliger.

I Trondheim har en gjennomsnittlig førstegangskjøper råd til 16,5 prosent av alle boliger som er til salgs. Andelen har falt gjennom mange år. Problemet er ikke et trondheimsfenomen alene, i Oslo er andelen enda lavere. Ubalansen er mange steder så stor at det er på tide å gi boligbygging forkjørsrett i planleggingen. Alternativet er størres sosial ulikhet mellom de som eier en bolig, og de som sliter med å komme innenfor.

Norske boligbyggelag har mange steder i landet tilbud for dem som mangler tilstrekkelig egenkapital og foreldrehjelp. I Trøndelag har Tobb vært innovative og utviklet «Leie-før-eie» og Tobb boliggaranti, ordninger som gjør at flere får mulighet til å eie egen bolig.