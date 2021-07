St. Olav, takk for all god pleie og omsorg

Her gikk temperaturen aldri under 20 grader i natt

Vil med dette få lov å takke for all god hjelp den 14. juni da jeg ble lagt inn til operasjon i hodet. De fant en kreftsvulst så stor som ei klinkekule. Finnes ikke noe bedre sykehus enn St. Olav. Ble stelt og dullet med de dagene jeg lå på nevrologisk kirurgi.

Selve operasjonsdagen var svært interessant. Skulle være klar mandag klokken 08.00 med slanger, venfloner og kateter både her og der. Ved senga mi sto det to anestesileger og mannen sa til meg: « Lykke til da, Jan Ingar, så møtes vi om ei stund». I mitt hode gikk det bare fem sekunder.

Så sier han igjen: «Velkommen tilbake da, Jan Ingar». Så sier jeg: «Skal dere ikke snart starte med operasjonen?» Da fikk jeg beskjed og at de var ferdig nå. Én time og 20 minutter tok det hele. Fikk høre senere at det var til sammen ti personer som hadde noe med selve inngrepet. Takker for all god pleie og omsorg.