Adresseavisen og dekking av distriktskommuner

Det er ikke motiverende å sende pressemeldinger til Adresseavisen og aldri se innlegget komme inn i avisen. Bør vi i distriktene fortsette som abonnenter av avisen når området er for ubetydelig til at innlegget tas inn? Undertegnede kan ta et eksempel. Gas Trans Hemne AS, hovedkontor på Kyrksæterøra i Heim kommune.

Miljøfyrtårnsertifisering av hele virksomheten godkjent 28.05.2021. Bedriften kjøpte i fjor inn moderne hydrogendrevet lastebilvogntog. Omsetning i 2020 (sammen med søsterbedriften Lomundal Transport AS) 115 millioner kroner. En bedrift i sterk fremgang og med foroverrettet fokus på miljøforbedringer. Bedriftens hovedportefølje er frakt av naturgasser med lastebilvogntog, og den frakter en betydelig del av gassen fra Tjeldbergodden til markedet i Norge og i også til markeder i Sverige.

Heim kommune sendte flere pressemeldinger om bedriftens virksomhet og fokus på miljøforbedringer, og fra seremonien der ordføreren utdelte utmerkelsen som viser at bedriften er godkjent som miljøfyrtårnbedrift. Nyheten var tydeligvis for liten til at avisen kunne ta den inn. Bør vi fortsatt være abonnenter av Adresseavisen?