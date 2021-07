Hjertesukk fra en ambulansearbeider: Foreldre - lær barna dine å vise respekt!

Saken oppdateres.

Jeg har jobbet som fagarbeider i ambulanse i rundt åtte år. Folk er stort sett flinke til å forholde seg riktig når vi kommer i utrykning. Selv om det er flest «gode» dager, har jeg et lite hjertesukk å komme med til foreldre med barn som beveger seg alene i trafikken.

Forleden dag var vi på tur ut med blålys og sirener. To gutter i 10-12-årsalderen som var ute med sykkel, skulle passere et fotgjengerfelt. De så ambulansen lenge før de var i nærheten av nå frem til krysset. Så observerer jeg at de to gir på enda mer, de tramper i vei for å komme seg over før ambulansen. De så på meg og glisa da vi passerte like etterpå, tydelig fornøyde med at de hadde rukket å komme seg over før oss.

Jeg forsøker å lære min sønn på snart 6 år at uansett om det er grønn mann, må man se seg for. Man vet aldri om det kommer en bil i utrykning – eller noe annet uforutsett. La det være sagt: Det er ingen tvil om at det er vi som sitter i ambulansen, som har ansvaret. Vi har hjemmel til å bryte trafikkreglene, men det må gjøres på en hensynsfull, aktpågivende og varsom måte. Jeg mener det er respektløst av guttene å gi på for å komme seg over. Slik jeg ser det, ville det korrekte være å bremse opp, vise at de har sett meg – og la meg passere, selv om det er grønn mann. At man uansett helst skal gå av sykkelen og trille den over, er en annen sak.

Så dette hjertesukket går til alle foreldre: Lær barna dine å vise respekt!

