Jeg fikk litt sjokk da jeg leste Adressa ...

Saken oppdateres.

«Sjokkerende funn om vold mot eldre,» var overskriften. Jeg jobber selv på Brundalen sykehjem. Jeg opplever arbeidsplassen min som en trygg plass å bo og jobbe på. Selvsagt kan det sikkert finnes unntak. Men når dere gir ut en slik artikkel, kunne jeg ønsket å se det spesifisert med hva det ble forsket på av vold/definisjonen av vold.

LES SAKEN i ADRESSEAVISEN.

LES OGSÅ LEDEREN: Sjokkerende funn om vold mot eldre

Uansett jeg ble opprørt da jeg leste det. Jeg jobber som servicevert, altså matvert, i første etasje på Brundalen. Hverdagen består av mye god mat og livsglede. Livsglede som de små øyeblikkene som skjer under morgen stellet for eksempel hvor pleierne snakker koselig med beboerne og gjør de klar for dagen.

Livsglede hvor pleiere og jeg stryker et kinn, holder i hånda eller varmer kalde hender. Eller rett og slett setter i gang allsang med dem. Vi har også livsglede med hunder og en katt. Jeg er selv katteeier til sibirkatten Vilde, som sprer livsglede blant beboerne i helgene, når jeg har fri og tar henne med for sosialt samvær med dem.

Det hadde vært koselig om dere hadde skrevet om det positive ansatte gjør for beboernes trivsel og velvære også.

